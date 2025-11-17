Prenumerera

Två snabba mål gav Nacka tre poäng mot Almtuna

  • Nacka-seger med 4–1 mot Almtuna

  • Storm Aho-Schjölin gjorde två mål för Nacka

  • Sjätte segern för Nacka

Matchen mellan hemmalaget Almtuna och gästande Nacka var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde Nacka med två snabba mål – genom Albin Eriksson till 1–3 och två minuter senare Erik Ekmark till 1–4 och vann matchen i U20 region öst herr med 4–1 (1–0, 0–1, 3–0).

Almtunas huvudtränare Johan Ek Johansson tyckte så här om matchen:

– Nacka vann välförtjänt idag.

Storm Aho-Schjölin gjorde två mål för Nacka

Nacka startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 1.21 slog Storm Aho-Schjölin till på pass av Elliot Elnegård och Hugo Mikaelsson. Efter 19.48 i andra perioden nätade Sebastian Ljus framspelad av Leo Edin och Daniel Meyer och kvitterade för Almtuna. Nacka spelade bra i tredje perioden och gick från 1–1 till 1–4 genom mål av Storm Aho-Schjölin, Albin Eriksson och Erik Ekmark och avgjorde matchen.

Med en omgång kvar är Almtuna på fjärde plats i tabellen medan Nacka är på sjunde plats.

När lagen möttes senast vann Almtuna IS med 3–1.

Almtuna möter Nyköping i nästa match borta lördag 22 november 16.00. Nacka möter samma dag IK Göta hemma.

Almtuna–Nacka 1–4 (0–1, 1–0, 0–3)

U20 region öst herr, Upplandsbilforum Arena

Första perioden: 0–1 (1.21) Storm Aho-Schjölin (Elliot Elnegård, Hugo Mikaelsson).

Andra perioden: 1–1 (39.48) Sebastian Ljus (Leo Edin, Daniel Meyer).

Tredje perioden: 1–2 (49.39) Storm Aho-Schjölin (Emil Eneqvist), 1–3 (57.58) Albin Eriksson, 1–4 (59.08) Erik Ekmark.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Almtuna: 3-0-2

Nacka: 2-0-3

Nästa match:

Almtuna: Nyköpings HF Ungdom, borta, 22 november

Nacka: IK Göta, hemma, 22 november

Senaste Nytt

