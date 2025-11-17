Två snabba mål gav Nacka tre poäng mot Almtuna

Nacka-seger med 4–1 mot Almtuna

Storm Aho-Schjölin gjorde två mål för Nacka

Sjätte segern för Nacka

Matchen mellan hemmalaget Almtuna och gästande Nacka var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde Nacka med två snabba mål – genom Albin Eriksson till 1–3 och två minuter senare Erik Ekmark till 1–4 och vann matchen i U20 region öst herr med 4–1 (1–0, 0–1, 3–0).

Almtunas huvudtränare Johan Ek Johansson tyckte så här om matchen:

– Nacka vann välförtjänt idag.

Storm Aho-Schjölin gjorde två mål för Nacka

Nacka startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 1.21 slog Storm Aho-Schjölin till på pass av Elliot Elnegård och Hugo Mikaelsson. Efter 19.48 i andra perioden nätade Sebastian Ljus framspelad av Leo Edin och Daniel Meyer och kvitterade för Almtuna. Nacka spelade bra i tredje perioden och gick från 1–1 till 1–4 genom mål av Storm Aho-Schjölin, Albin Eriksson och Erik Ekmark och avgjorde matchen.

Med en omgång kvar är Almtuna på fjärde plats i tabellen medan Nacka är på sjunde plats.

När lagen möttes senast vann Almtuna IS med 3–1.

Almtuna möter Nyköping i nästa match borta lördag 22 november 16.00. Nacka möter samma dag IK Göta hemma.

Almtuna–Nacka 1–4 (0–1, 1–0, 0–3)

U20 region öst herr, Upplandsbilforum Arena

Första perioden: 0–1 (1.21) Storm Aho-Schjölin (Elliot Elnegård, Hugo Mikaelsson).

Andra perioden: 1–1 (39.48) Sebastian Ljus (Leo Edin, Daniel Meyer).

Tredje perioden: 1–2 (49.39) Storm Aho-Schjölin (Emil Eneqvist), 1–3 (57.58) Albin Eriksson, 1–4 (59.08) Erik Ekmark.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Almtuna: 3-0-2

Nacka: 2-0-3

Nästa match:

Almtuna: Nyköpings HF Ungdom, borta, 22 november

Nacka: IK Göta, hemma, 22 november