Två snabba mål gav Montreal två poäng mot Los Angeles

Montreal vann med 4–3 mot Los Angeles

Juraj Slafkovsky gjorde två mål för Montreal

Nick Suzuki matchvinnare för Montreal

Matchen mellan hemmalaget Los Angeles och gästande Montreal var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde Montreal med två snabba mål – genom Juraj Slafkovsky till 3–3 och en minut senare Nick Suzuki till 3–4 och vann matchen i NHL med 4–3 (0–1, 2–1, 2–1).

Segern var ett skönt trendbrott för Montreal som hade nio raka förluster mot Los Angeles inför söndagens match.

Juraj Slafkovsky med två mål för Montreal

Anze Kopitar gav Los Angeles ledningen efter 14 minuter efter pass från Adrian Kempe och Artemi Panarin.

Jake Evans och Juraj Slafkovsky låg sen bakom vändningen till 1–2 för Montreal.

Los Angeles kvitterade till 2–2 genom Scott Laughton i andra perioden.

Los Angeles gjorde 3–2 genom Alex Laferriere efter 6.44 i tredje perioden.

Därefter fixade Montreals Nick Suzuki och Juraj Slafkovsky att laget vände underläge till ledning med 3–4.

Montreals Juraj Slafkovsky stod för tre poäng, varav två mål.

Säsongens första möte lagen emellan vann Los Angeles med 5–1.

Montreal möter Toronto samma tid hemma.

Los Angeles–Montreal 3–4 (1–0, 1–2, 1–2)

NHL, Crypto.com Arena

Första perioden: 1–0 (14.12) Anze Kopitar (Adrian Kempe, Artemi Panarin).

Andra perioden: 1–1 (23.09) Jake Evans (Kirby Dach, Zachary Bolduc), 1–2 (35.41) Juraj Slafkovsky (Nick Suzuki, Alexandre Carrier), 2–2 (37.31) Scott Laughton (Jared Wright, Brandt Clarke).

Tredje perioden: 3–2 (46.44) Alex Laferriere (Brandt Clarke, Trevor Moore), 3–3 (54.38) Juraj Slafkovsky, 3–4 (55.27) Nick Suzuki (Juraj Slafkovsky, Cole Caufield).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Los Angeles: 2-0-3

Montreal: 2-2-1

Nästa match: