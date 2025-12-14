Två snabba mål gav Haparanda tre poäng mot Kiruna IF U18

Seger för Haparanda med 7–4 mot Kiruna IF U18

Haparandas femte seger på de senaste sex matcherna

Eemeli Posti avgjorde för Haparanda

Matchen mellan hemmalaget Kiruna IF U18 och gästande Haparanda var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde Haparanda med två snabba mål – genom Väinö Alakokkare till 4–6 och en minut senare Eetu Huttunen till 4–7 och vann matchen i U18 division 1 norra A herr med 7–4 (1–1, 3–3, 3–0).

Segern var Haparandas femte på de senaste sex matcherna.

Kiruna IF U18–Haparanda – mål för mål

Liam Lundin gjorde 1–0 till Kiruna IF U18 efter bara 3.38 på pass av Mille Fredriksson och Elton Koponen.

1–1 kom efter 15.22 när Eetu Huttunen slog till efter förarbete från Eemeli Posti och Emil Ahola.

I andra perioden fortsatte lagen att följas åt. Perioden slutade 3–3 och resultatet var 4–4 efter två perioders spel.

I tredje perioden var det Haparanda som spelade bäst och gick från 4–4 till 4–7 genom mål av Eemeli Posti, Väinö Alakokkare och Eetu Huttunen.

Eemeli Posti gjorde ett mål för Haparanda och spelade dessutom fram till fyra mål, Eetu Huttunen stod för fyra poäng, varav två mål, Jan Niemelä gjorde två mål och ett assist och Julius Vähä gjorde ett mål och två assist.

U18 division 1 norra A herr är nu färdigspelad. Kiruna IF U18 slutar på åttonde plats och Haparanda på femte plats.

När lagen senast möttes vann HaparandaTornio UHC med 4–1.

Kiruna IF U18–Haparanda 4–7 (1–1, 3–3, 0–3)

U18 division 1 norra A herr, Lombiahallen

Första perioden: 1–0 (3.38) Liam Lundin (Mille Fredriksson, Elton Koponen), 1–1 (15.22) Eetu Huttunen (Eemeli Posti, Emil Ahola).

Andra perioden: 2–1 (22.25) Mille Fredriksson, 2–2 (24.50) Jan Niemelä (Julius Vähä, Eetu Huttunen), 2–3 (26.33) Jan Niemelä (Eemeli Posti, Julius Vähä), 3–3 (37.10) Hugo Fredriksson (Hugo Karlström), 3–4 (38.42) Julius Vähä (Eetu Huttunen, Eemeli Posti), 4–4 (39.26) Liam Forsman.

Tredje perioden: 4–5 (40.29) Eemeli Posti (Jan Niemelä), 4–6 (56.45) Väinö Alakokkare, 4–7 (57.00) Eetu Huttunen (Emil Ahola, Eemeli Posti).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kiruna IF U18: 1-0-4

Haparanda: 4-0-1