Toronto avgjorde i tredje perioden – vann mot Utah Mammoth

Toronto segrade – 5–3 mot Utah Mammoth

Torontos femte seger på de senaste sex matcherna

Matias Maccelli avgjorde för Toronto

Toronto vann matchen hemma mot Utah Mammoth i NHL. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Toronto drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 5–3 (0–1, 2–1, 3–1).

Segern var Torontos femte på de senaste sex matcherna, och fjärde raka segern på hemmaplan.

Boston nästa för Toronto

Michael Carcone gav Utah Mammoth ledningen efter 18 minuter assisterad av Lawson Crouse. William Nylander och Auston Matthews låg sen bakom vändningen till 2–1 för Toronto.

Utah Mammoth kvitterade till 2–2 genom Michail Sergatjov i andra perioden. Toronto hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 8.06 genom John Tavares och gick upp till 4–2 innan Utah Mammoth svarade.

Slutresultatet blev 5–3 i Torontos favör.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 14 januari i Vivint Arena.

Nästa motstånd för Toronto är Boston. Utah Mammoth tar sig an Montreal borta. Båda matcherna spelas söndag 9 november 01.00.

Toronto–Utah Mammoth 5–3 (0–1, 2–1, 3–1)

NHL, Scotiabank Arena

Första perioden: 0–1 (18.49) Michael Carcone (Lawson Crouse).

Andra perioden: 1–1 (24.49) William Nylander (Matthew Knies, John Tavares), (Matias Maccelli, Jake Mccabe), 2–2 (36.57) Michail Sergatjov (Dimitrij Simasjev).

Tredje perioden: 3–2 (48.06) John Tavares (Bobby Mcmann, Oliver Ekman Larsson), 4–2 (55.38) Matias Maccelli (Dakota Joshua, Morgan Rielly), 4–3 (58.57) Dylan Guenther (Nate Schmidt, John Marino), (William Nylander, Jake Mccabe).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Toronto: 4-0-1

Utah Mammoth: 2-0-3

Nästa match:

Toronto: Boston Bruins, hemma, 9 november

Utah Mammoth: Montreal Canadiens, borta, 9 november