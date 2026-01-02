Två poäng till Tampa Bay efter snabba mål mot Los Angeles

Tampa Bay segrade – 5–3 mot Los Angeles

Tampa Bays sjätte seger på de senaste sju matcherna

Brayden Point tvåmålsskytt för Tampa Bay

Tampa Bay vann borta mot Los Angeles i NHL med 5–3 (1–2, 1–0, 3–1). Matchen var helt jämn efter två perioder, men avgjordes när Gage Goncalves gjorde 3–4 och Nikita Kutjerov en minut senare gjorde 3–5.

Därmed har Tampa Bay vunnit sex matcher i rad i NHL.

Gage Goncalves bakom Tampa Bays seger

Tampa Bay tog ledningen i början av första perioden genom Brayden Point.

Andrej Kuzmenko och Jeff Malott såg till att Los Angeles vände till ledning med 2–1.

Efter 18.07 i andra perioden slog Brayden Point till återigen på pass av Darren Raddysh och JJ Moser och kvitterade för Tampa Bay.

Los Angeles gjorde 3–2 genom Kevin Fiala efter 1.38 i tredje perioden.

Tampa Bay vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 3–2 till 3–5 inom bara 2.34. 3–4-målet kom med bara 1.41 kvar att spela genom Gage Goncalves. Och med 45 sekunder kvar att spela kom också 3–5 genom Nikita Kutjerov.

Nikita Kutjerov gjorde ett mål för Tampa Bay och två assist. Corey Perry hade tre assists för Los Angeles.

Lagens första möte för säsongen vann Los Angeles med 2–1.

I nästa match möter Los Angeles Minnesota hemma på söndag 4 januari 03.00. Tampa Bay möter San Jose lördag 3 januari 22.00 borta.

Los Angeles–Tampa Bay 3–5 (2–1, 0–1, 1–3)

NHL, Crypto.com Arena

Första perioden: 0–1 (3.34) Brayden Point (Jake Guentzel, Nikita Kutjerov), 1–1 (4.43) Jeff Malott (Corey Perry), 2–1 (6.14) Andrej Kuzmenko (Corey Perry, Kevin Fiala).

Andra perioden: 2–2 (38.07) Brayden Point (Darren Raddysh, JJ Moser).

Tredje perioden: 3–2 (41.38) Kevin Fiala (Corey Perry, Andrej Kuzmenko), 3–3 (56.41) Anthony Cirelli (Brandon Hagel, Nikita Kutjerov), 3–4 (58.19) Gage Goncalves (Anthony Cirelli), 3–5 (59.15) Nikita Kutjerov (Darren Raddysh, Brandon Hagel).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Los Angeles: 1-0-4

Tampa Bay: 5-0-0

Nästa match:

Los Angeles: Minnesota Wild, hemma, 4 januari 03.00

Tampa Bay: San Jose Sharks, borta, 3 januari 22.00