Två poäng till Detroit efter snabba mål mot Winnipeg

Detroit-seger med 5–1 mot Winnipeg

Detroits fjärde seger på de senaste fem matcherna

J.T. Compher gjorde två mål för Detroit

Detroit vann borta mot Winnipeg i NHL med 5–1 (0–0, 1–1, 4–0). Matchen var helt jämn efter två perioder, men avgjordes när Alex DeBrincat gjorde 1–4 och Marco Kasper 32 sekunder senare gjorde 1–5.

Segern var Detroits fjärde på de senaste fem matcherna.

Detroits J.T. Compher tvåmålsskytt

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

10.08 in i andra perioden gjorde Winnipeg 1–0 genom Cole Koepke assisterad av Logan Stanley och Morgan Barron. Efter 15.50 i andra perioden slog J.T. Compher till på pass av Andrew Copp och Patrick Kane och kvitterade för Detroit.

I tredje perioden var det Detroit som var vassast och gick från 1–1 till 1–5 genom mål av J.T. Compher, Lucas Raymond, Alex DeBrincat och Marco Kasper.

När lagen möttes senast vann Detroit med 2–1.

Nästa motstånd för Winnipeg är New Jersey. Detroit tar sig an Los Angeles hemma. Båda matcherna spelas onsdag 28 januari 01.00.

Winnipeg–Detroit 1–5 (0–0, 1–1, 0–4)

NHL, Canada Life Centre

Andra perioden: 1–0 (30.08) Cole Koepke (Logan Stanley, Morgan Barron), 1–1 (35.50) J.T. Compher (Andrew Copp, Patrick Kane).

Tredje perioden: 1–2 (41.43) J.T. Compher (Emmitt Finnie, James Van Riemsdyk), 1–3 (48.11) Lucas Raymond (Marco Kasper, Jacob Bernard-Docker), 1–4 (58.11) Alex DeBrincat (Andrew Copp, Patrick Kane), 1–5 (58.43) Marco Kasper (Lucas Raymond).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Winnipeg: 1-2-2

Detroit: 4-1-0

Nästa match:

Winnipeg: New Jersey Devils, borta, 28 januari 01.00

Detroit: Los Angeles Kings, hemma, 28 januari 01.00