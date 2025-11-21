Två poäng till Colorado efter snabba mål mot NY Rangers

Seger för Colorado med 6–3 mot NY Rangers

Colorados nionde seger på de senaste tio matcherna

Nathan MacKinnon matchvinnare för Colorado

Colorado vann hemma mot NY Rangers i NHL med 6–3 (1–1, 1–1, 4–1). Matchen var helt jämn efter två perioder, men avgjordes när Cale Makar gjorde 5–3 och Ross Colton en minut senare gjorde 6–3.

Det här innebär att Colorado nu har sju segrar i följd i NHL.

Nashville nästa för Colorado

JT Miller gjorde 1–0 till NY Rangers efter bara 2.26 framspelad av Mika Zibanejad och Adam Fox.

1–1 kom efter 19.33 genom Nathan MacKinnon assisterad av Martin Necas och Samuel Girard.

Efter fyra minuter i andra perioden slog Adam Edström till på pass av Sam Carrick och Braden Schneider och gav NY Rangers ledningen.

Colorados Cale Makar gjorde 2–2 efter 17.18 framspelad av Martin Necas och Nathan MacKinnon.

Colorado hade övertaget även i tredje perioden. Laget vann perioden klart och matchen med 6–3.

Nathan MacKinnon och Cale Makar gjorde två mål och ett assist var för Colorado.

I tabellen innebär det här att NY Rangers nu fortfarande är sist i Metropolitan division. Colorado leder Central division.

Lagen möts på nytt i Madison Square Garden den 6 december.

I nästa match, söndag 23 november möter Colorado Nashville borta i Bridgestone Arena 02.00 medan NY Rangers spelar borta mot Utah Mammoth 03.00.

Colorado–NY Rangers 6–3 (1–1, 1–1, 4–1)

NHL, Ball Arena

Första perioden: 0–1 (2.26) JT Miller (Mika Zibanejad, Adam Fox), 1–1 (19.33) Nathan MacKinnon (Martin Necas, Samuel Girard).

Andra perioden: (Sam Carrick, Braden Schneider), 2–2 (37.18) Cale Makar (Martin Necas, Nathan MacKinnon).

Tredje perioden: 3–2 (42.37) Brock Nelson (Sam Malinski, Scott Wedgewood), 3–3 (50.19) JT Miller (Adam Fox, Mika Zibanejad), 4–3 (50.48) Nathan MacKinnon (Cale Makar, Martin Necas), 5–3 (58.39) Cale Makar (Jack Drury), 6–3 (59.47) Ross Colton.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Colorado: 5-0-0

NY Rangers: 2-0-3

Nästa match:

Colorado: Nashville Predators, borta, 23 november

NY Rangers: Utah Mammoth, borta, 23 november