Två mål för Viggo Magnusson när Lejonet vann mot Lund

Lejonet-seger med 4–1 mot Lund

Lejonets Viggo Magnusson tvåmålsskytt

Elias Samuelsson avgjorde för Lejonet

Det blev Lejonet som vann matchen hemma mot Lund i U20 division 1 E syd herr på tisdagen. 4–1 (2–0, 1–0, 1–1) slutade matchen.

Lejonet har startat med två raka segrar, efter 5–3 mot Kristianstad i premiären.

Viggo Magnusson med två mål för Lejonet

Lejonet tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Efter 3.07 i andra perioden nätade Viggo Magnusson, framspelad av Liam Wetterlöv och William Sjöholm och gjorde 3–0. Lund reducerade dock till 3–1 genom Wilgot Alenius tidigt i tredje perioden av perioden.

Lejonet kunde dock avgöra till 4–1 med 15 sekunder kvar av matchen genom Viggo Magnusson.

Lördag 27 september möter Lejonet KRIF Hockey J20 borta 12.30 och Lund möter Mörrums GoIS U20 hemma 14.00.

Lejonet–Lund 4–1 (2–0, 1–0, 1–1)

U20 division 1 E syd herr, Landskrona Ishall

Första perioden: 1–0 (1.56) Melker Lavin (Moltas Olsson), 2–0 (16.04) Elias Samuelsson.

Andra perioden: 3–0 (23.07) Viggo Magnusson (Liam Wetterlöv, William Sjöholm).

Tredje perioden: 3–1 (44.11) Wilgot Alenius (Filip Thored), 4–1 (59.45) Viggo Magnusson (Filip Andersson).

Nästa match:

Lejonet: KRIF Hockey, borta, 27 september

Lund: Mörrums GoIS IK, hemma, 27 september