Två mål för Tyringes Sebastian Kjellen i segern mot Hanviken

Tyringe-seger med 3–2 mot Hanviken

Sebastian Kjellen tvåmålsskytt för Tyringe

Andra raka nederlaget för Hanviken

Tyringe vann på bortaplan mot Hanviken i hockeyettan södra. 2–3 (1–1, 0–1, 1–1) slutade matchen på söndagen.

Tyringes Sebastian Kjellen tvåmålsskytt

Första perioden var jämn. Hanviken inledde bäst och tog ledningen genom Edvin Hurtig efter 5.56, men Tyringe kvitterade genom Algot Persson bara två minuter senare. Tyringe gjorde också 1–2 efter 12.49 i andra perioden när Sebastian Kjellen slog till. Tyringe utökade ledningen genom Sebastian Kjellen som gjorde sitt andra mål efter 14.44 i tredje perioden och tog ett rejält grepp om matchen.

Hanviken reducerade dock till 2–3 genom Alexander Karlsson när bara två minuter återstod att spela och gjorde matchen spännande in i slutet.

Det här var Hanvikens andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Tyringes andra uddamålsseger.

Tyringe ligger på sjätte plats i tabellen efter matchen medan Hanviken är på tolfte plats.

Lagen möts på nytt i Tyrs Hov Sportcentra den 8 februari.

Söndag 26 oktober spelar Hanviken borta mot Dalen 16.00 och Tyringe mot Visby/Roma hemma 14.00 i Tyrs Hov Sportcentra.

Hanviken–Tyringe 2–3 (1–1, 0–1, 1–1)

Hockeyettan södra, Tyresö Ishall

Första perioden: 1–0 (5.56) Edvin Hurtig (Alexander Karlsson), 1–1 (7.03) Algot Persson (Oskar Tängerby).

Andra perioden: 1–2 (32.49) Sebastian Kjellen.

Tredje perioden: 1–3 (54.44) Sebastian Kjellen (Melker Hof, Gustaf Berling), 2–3 (58.57) Alexander Karlsson (Edvin Isén, Sebastian Frantz).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hanviken: 2-0-3

Tyringe: 3-1-1

Nästa match:

Hanviken: HC Dalen, borta, 26 oktober

Tyringe: Visby/Roma, hemma, 26 oktober