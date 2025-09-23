Två mål för Trelleborgs Axel Olausson Ljungmark i segern mot Frosta Hockey/Åstorp IK U20

Trelleborg vann med 4–1 mot Frosta Hockey/Åstorp IK U20

Axel Olausson Ljungmark med två mål för Trelleborg

Andra raka förlusten för Frosta Hockey/Åstorp IK U20

Trelleborg vann mot gästande Frosta Hockey/Åstorp IK U20 i U20 division 1 E syd herr. 4–1 (2–0, 1–1, 1–0) slutade matchen på tisdagen.

Det var Trelleborgs första seger, efter förlusten med 3–8 mot KRIF Hockey J20 i premiären.

Axel Olausson Ljungmark tvåmålsskytt för Trelleborg

Trelleborg tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av knappt en minuter. Trelleborg ökade ledningen till 3–0, på nytt genom Axel Olausson Ljungmark efter 2.08 i andra perioden.

Frosta Hockey/Åstorp IK U20 reducerade dock till 3–1 genom Pontus Hildingsson med 1.40 kvar att spela av perioden. Trelleborg punkterade matchen med ett 4–1-mål med 37 sekunder kvar att spela genom Milton Schönström framspelad av Ville Bergström.

Milton Schönström gjorde ett mål för Trelleborg och spelade dessutom fram till två mål.

Trelleborg tar sig an Tyringe i nästa match borta lördag 27 september 15.00. Frosta Hockey/Åstorp IK U20 möter samma dag 16.00 Kristianstad borta.

Trelleborg–Frosta Hockey/Åstorp IK U20 4–1 (2–0, 1–1, 1–0)

U20 division 1 E syd herr, Söderslättshallen

Första perioden: 1–0 (1.18) Elias Smith, 2–0 (1.48) Axel Olausson Ljungmark (Milton Schönström).

Andra perioden: 3–0 (22.08) Axel Olausson Ljungmark (Milton Schönström, Anton Svensson), 3–1 (38.20) Pontus Hildingsson (Kevin Sjöström).

Tredje perioden: 4–1 (59.23) Milton Schönström (Ville Bergström).

Nästa match:

Trelleborg: Tyringe SoSS, borta, 27 september

Frosta Hockey/Åstorp IK U20: Kristianstads IK, borta, 27 september