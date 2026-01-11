Två mål för Tranås Markus Ruuskanen i segern mot Mörrum

Tranås vann med 5–1 mot Mörrum

Tranås sjätte seger på de senaste sju matcherna

Markus Ruuskanen tvåmålsskytt för Tranås

Tranås vann på bortaplan mot Mörrum i hockeyettan södra. 1–5 (0–3, 1–1, 0–1) slutade söndagens match.

Det var bortaseger nummer fyra i rad för Tranås.

Tranås stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3.

Efter 8.42 i andra perioden nätade Leo Klavhed på pass av Noa Lindqvist-Muci och reducerade åt Mörrum. Tranås Kalvyn Watson gjorde 1–4 efter 11.54 framspelad av Oliver Nilsson och Bradey Johnson.

16.19 in i tredje perioden slog Markus Ruuskanen till på nytt och ökade ledningen.

Mörrum stannar därmed på 13:e plats och Tranås på tredje plats i tabellen.

Den 18 februari tar lagen sig an varandra igen, då i Tranås Åkeri Arena.

I nästa omgång har Mörrum Grums hemma i Jössarinken, söndag 18 januari 16.00. Tranås spelar hemma mot Hanviken onsdag 14 januari 19.00.

Mörrum–Tranås 1–5 (0–3, 1–1, 0–1)

Hockeyettan södra, Jössarinken

Första perioden: 0–1 (2.12) Lucas Frank (Vilde Persson), 0–2 (15.40) Markus Ruuskanen (Lukas Isaksson, Petter Eklöf), 0–3 (17.42) Johan Norberg.

Andra perioden: 1–3 (28.42) Leo Klavhed (Noa Lindqvist-Muci), 1–4 (31.54) Kalvyn Watson (Oliver Nilsson, Bradey Johnson).

Tredje perioden: 1–5 (56.19) Markus Ruuskanen.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mörrum: 1-0-4

Tranås: 4-0-1

Nästa match:

Mörrum: Grums IK Hockey, hemma, 18 januari 16.00

Tranås: Hanvikens SK, hemma, 14 januari 19.00