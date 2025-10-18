Två mål för Sunderby SK U18:s Arn Haraldsson i segern mot Kiruna IF U18

Sunderby SK U18-seger med 5–2 mot Kiruna IF U18

Sunderby SK U18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Arn Haraldsson tvåmålsskytt för Sunderby SK U18

Hemmalaget Sunderby SK U18 vann mot Kiruna IF U18 i U18 division 1 norra A herr. 5–2 (1–0, 2–2, 2–0) slutade matchen på lördagen.

Segern var Sunderby SK U18:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Resultatet innebär att Kiruna IF U18 nu har fyra förluster i rad.

Jacob Forsström bakom Sunderby SK U18:s seger

Sunderby SK U18 tog ledningen efter sju minuters spel genom Arn Haraldsson framspelad av Tristan Bengtsson. Kiruna IF U18 kvitterade till 1–1 genom Sune Johansson i början av andra perioden i andra perioden.

Efter 4.39 gjorde Sunderby SK U18 2–1 genom Viktor Afzelius.

Kiruna IF U18 gjorde 2–2 genom Mille Fredriksson efter 12.13 av perioden.

Sunderby SK U18 tog ledningen på nytt genom Jacob Forsström efter 18.54. I tredje perioden gjorde Sunderby SK U18 4–2 efter 6.34 genom Arn Haraldsson framspelad av Walter Tuomivaara och Melvin Karlsson. Och med bara 32 sekunder kvar satte Walter Tuomivaara avgörande 5–2.

För hemmalaget betyder resultatet sjätte plats i tabellen. Kiruna IF U18 är på sjunde plats. Ett tapp för Kiruna IF U18 som låg på första plats så sent som den 28 september.

Lagen möts på nytt i Lombiahallen den 13 december.

I nästa omgång har Sunderby SK U18 Kalix U18 borta i Part Arena, måndag 20 oktober 19.30. Kiruna IF U18 spelar borta mot Haparanda söndag 19 oktober 12.00.

Sunderby SK U18–Kiruna IF U18 5–2 (1–0, 2–2, 2–0)

U18 division 1 norra A herr, Sunderby Ishall

Första perioden: 1–0 (7.18) Arn Haraldsson (Tristan Bengtsson).

Andra perioden: 1–1 (23.04) Sune Johansson (Liam Lundin, Henning Ågren), 2–1 (24.39) Viktor Afzelius (Isak Olofsson, William Lidhammar), 2–2 (32.13) Mille Fredriksson (Milo Törmä, Henning Ågren), 3–2 (38.54) Jacob Forsström (William Lidhammar, Isak Olofsson).

Tredje perioden: 4–2 (46.34) Arn Haraldsson (Walter Tuomivaara, Melvin Karlsson), 5–2 (59.28) Walter Tuomivaara.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sunderby SK U18: 4-1-0

Kiruna IF U18: 1-1-3

Nästa match:

Sunderby SK U18: Kalix HC, borta, 20 oktober

Kiruna IF U18: HaparandaTornio UHC, borta, 19 oktober