Två mål för SDE:s William Jonsson Eidsheim i segern mot Enköping
- SDE segrade – 4–3 mot Enköping
- William Jonsson Eidsheim med två mål för SDE
- Wilmer Hanson matchvinnare för SDE
SDE vann på bortaplan mot Enköping i U20 allettan östra. 3–4 (0–0, 1–3, 2–1) slutade matchen på måndagen.
William Jonsson Eidsheim gjorde två mål för SDE
Första perioden blev mållös.
SDE tog kommandot i andra perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.10 genom Vilmer Nyman och gick upp till 0–2 innan Enköping svarade.
I periodpausen hade SDE ledningen med 1–3.
SDE ökade ledningen till 1–4 genom Wilmer Hanson med 3.55 kvar i perioden i tredje perioden.
Enköping reducerade dock till 2–4 genom Emil De Pourbaix när bara tre minuter återstod att spela och gjorde matchen spännande in i slutet.
Båda lagen har nu tre vinster och två förluster på de senaste fem matcherna, Enköping med 19–12 och SDE med 13–12 i målskillnad.
Det här betyder att SDE ligger på femte plats i tabellen och att Enköping fortfarande leder serien, på samma poäng som Järna.
Den 16 februari tar lagen sig an varandra igen, då i Stockhagens Ishall.
Lördag 17 januari möter Enköping Hammarby J20 borta 17.15 och SDE möter Wings HC Arlanda hemma 17.30.
Enköping–SDE 3–4 (0–0, 1–3, 2–1)
U20 allettan östra, Bahcohallen
Andra perioden: 0–1 (21.10) Vilmer Nyman (Vincent Leydner), 0–2 (23.55) William Jonsson Eidsheim, 1–2 (27.06) Hugo Hedenfalk (Ludvig Söderberg, Dylan Hjelmberg), 1–3 (33.30) William Jonsson Eidsheim (Rasmus Edin, Morgan Lumbye Christiansen).
Tredje perioden: 1–4 (56.05) Wilmer Hanson (Vilmer Nyman, Vincent Leydner), 2–4 (57.14) Emil De Pourbaix (River Sjöblom, Linus Wall), 3–4 (57.33) Felix Gustafsson (Joel Agné, Dylan Hjelmberg).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Enköping: 3-0-2
SDE: 3-2-0
Nästa match:
Enköping: Hammarby IF, borta, 17 januari 17.15
SDE: Wings HC Arlanda, hemma, 17 januari 17.30
