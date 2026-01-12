Två mål för SDE:s William Jonsson Eidsheim i segern mot Enköping

SDE segrade – 4–3 mot Enköping

William Jonsson Eidsheim med två mål för SDE

Wilmer Hanson matchvinnare för SDE

SDE vann på bortaplan mot Enköping i U20 allettan östra. 3–4 (0–0, 1–3, 2–1) slutade matchen på måndagen.

Första perioden blev mållös.

SDE tog kommandot i andra perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.10 genom Vilmer Nyman och gick upp till 0–2 innan Enköping svarade.

I periodpausen hade SDE ledningen med 1–3.

SDE ökade ledningen till 1–4 genom Wilmer Hanson med 3.55 kvar i perioden i tredje perioden.

Enköping reducerade dock till 2–4 genom Emil De Pourbaix när bara tre minuter återstod att spela och gjorde matchen spännande in i slutet.

Båda lagen har nu tre vinster och två förluster på de senaste fem matcherna, Enköping med 19–12 och SDE med 13–12 i målskillnad.

Det här betyder att SDE ligger på femte plats i tabellen och att Enköping fortfarande leder serien, på samma poäng som Järna.

Den 16 februari tar lagen sig an varandra igen, då i Stockhagens Ishall.

Lördag 17 januari möter Enköping Hammarby J20 borta 17.15 och SDE möter Wings HC Arlanda hemma 17.30.

Enköping–SDE 3–4 (0–0, 1–3, 2–1)

U20 allettan östra, Bahcohallen

Andra perioden: 0–1 (21.10) Vilmer Nyman (Vincent Leydner), 0–2 (23.55) William Jonsson Eidsheim, 1–2 (27.06) Hugo Hedenfalk (Ludvig Söderberg, Dylan Hjelmberg), 1–3 (33.30) William Jonsson Eidsheim (Rasmus Edin, Morgan Lumbye Christiansen).

Tredje perioden: 1–4 (56.05) Wilmer Hanson (Vilmer Nyman, Vincent Leydner), 2–4 (57.14) Emil De Pourbaix (River Sjöblom, Linus Wall), 3–4 (57.33) Felix Gustafsson (Joel Agné, Dylan Hjelmberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Enköping: 3-0-2

SDE: 3-2-0

Nästa match:

Enköping: Hammarby IF, borta, 17 januari 17.15

SDE: Wings HC Arlanda, hemma, 17 januari 17.30