Två mål för Pierre-Luc Dubois när Washington vann mot Vegas

Washington segrade – 3–2 mot Vegas

Washingtons sjätte seger på de senaste sju matcherna

Pierre-Luc Dubois gjorde två mål för Washington

Washington vann mot Vegas hemma i lördagens match i NHL. 3–2 (0–0, 3–0, 0–2) slutade matchen.

Segern var Washingtons sjätte på de senaste sju matcherna, och femte raka segern på hemmaplan.

Jakob Chychrun bakom Washingtons avgörande

Den första perioden slutade mållös.

Washington stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 3–0.

Vegas reducerade till 3–1 redan efter efter 2.27 i tredje perioden genom Braeden Bowman assisterad av Kaedan Korczak och Brayden McNabb. Vegas reducerade igen efter 9.15 i tredje perioden genom Tomas Hertl framspelad av Pavel Dorofejev och Mitch Marner. Det fastställde slutresultatet till 3–2.

Pierre-Luc Dubois gjorde två mål för Washington och spelade dessutom fram till ett mål.

Den 29 mars spelar lagen mot varandra på nytt, i T-Mobile Arena.

I nästa match, söndag 1 mars möter Washington Montreal borta i Bell Centre 01.00 medan Vegas spelar borta mot Pittsburgh 19.00.

Washington–Vegas 3–2 (0–0, 3–0, 0–2)

NHL, Capital One Arena

Andra perioden: 1–0 (20.49) Pierre-Luc Dubois (Aljaksej Protas, Rasmus Sandin), 2–0 (23.23) Pierre-Luc Dubois (Aljaksej Protas), 3–0 (34.54) Jakob Chychrun (Rasmus Sandin, Pierre-Luc Dubois).

Tredje perioden: 3–1 (42.27) Braeden Bowman (Kaedan Korczak, Brayden McNabb), 3–2 (49.15) Tomas Hertl (Pavel Dorofejev, Mitch Marner).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Washington: 4-0-1

Vegas: 3-0-2

Nästa match:

Washington: Montreal Canadiens, borta, 1 mars 01.00

Vegas: Pittsburgh Penguins, borta, 1 mars 19.00