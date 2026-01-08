Två mål för Mariestads Alfred Ahlgren i segern mot Olofström

Seger för Mariestad med 5–2 mot Olofström

Alfred Ahlgren med två mål för Mariestad

Måns Holm avgjorde för Mariestad

Mariestad vann mot gästande Olofström i U18 regional syd vår. 5–2 (1–0, 2–1, 2–1) slutade torsdagens match.

– En bra match av oss. Bra första period. Andra blir vi lite passiva för att sen i tredje så tycker jag att vi stänger ner de och kan hålla undan och sätta 5–2 i tom bur. Alla stämplar in idag och vi tar lite revansch på oss själva efter premiärförlusten i Karlskrona. Hugo bra i mål. Vårt boxplay är riktigt bra, kommenterade Mariestads tränare Johan Eklund.

Det var första segern för Mariestad, efter 2–10 mot Karlskrona i premiären.

Alfred Ahlgren gjorde två mål för Mariestad

Lucas Göthe gjorde 1–0 till Mariestad efter 17.22 assisterad av Alfred Ahlgren och Adrian Johnson.

Mariestad utökade ledningen genom Arvid Wilson efter 1.38 i andra perioden.

Olofström reducerade dock till 2–1 genom Lowe Knoester efter 11.18 av perioden.

Mariestad gjorde 3–1 genom Måns Holm efter 13.37.

Mariestad ökade ledningen till 4–1 genom Alfred Ahlgren efter 11.00 i tredje perioden.

Olofström gjorde 4–2 genom Emil Olander med 4.49 kvar att spela av perioden.

Mariestad kunde dock avgöra till 5–2 med 1.60 kvar av matchen genom Alfred Ahlgren.

Alfred Ahlgren gjorde två mål för Mariestad och ett målgivande pass.

Lagen möts på nytt i Stålhallen den 12 februari.

Söndag 11 januari möter Mariestad Vita Hästen borta 16.30 och Olofström möter Tranås J18 hemma 13.00.

Mariestad–Olofström 5–2 (1–0, 2–1, 2–1)

U18 regional syd vår, Mariehus Arena

Första perioden: 1–0 (17.22) Lucas Göthe (Alfred Ahlgren, Adrian Johnson).

Andra perioden: 2–0 (21.38) Arvid Wilson (Herman Johansson, Collin Eklund), 2–1 (31.18) Lowe Knoester (Andreas Jørgensen), 3–1 (33.37) Måns Holm.

Tredje perioden: 4–1 (51.00) Alfred Ahlgren (Viggo Eklund, Amandus Alt Almqvist), 4–2 (55.11) Emil Olander (Charlie Holmkvist Karlsson, Gunnar Westerlind), 5–2 (59.00) Alfred Ahlgren.

Nästa match:

Mariestad: HC Vita Hästen, borta, 11 januari 16.30

Olofström: Tranås AIF IF, hemma, 11 januari 13.00