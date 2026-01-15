Två mål för Mälarö Hockey U18:s Vilmer Wesley i segern mot Värmdö HC 2

Mälarö Hockey U18 segrade – 6–2 mot Värmdö HC 2

Vilmer Wesley tvåmålsskytt för Mälarö Hockey U18

John Wallner matchvinnare för Mälarö Hockey U18

Hemmalaget Mälarö Hockey U18 vann mot Värmdö HC 2 i U18 division 1 östra B fortsättningsserie. 6–2 (1–0, 2–2, 3–0) slutade torsdagens match.

Vilmer Wesley med två mål för Mälarö Hockey U18

Loe Ahringer gjorde 1–0 till Mälarö Hockey U18 efter 18 minuter framspelad av Ossian Brunell och Samuel Blidberg.

Mälarö Hockey U18 gjorde 2–0 genom Alexander Täktén efter 6.56 i andra perioden.

Värmdö HC 2 reducerade dock till 2–1 genom Love Tvelin efter 10.16 av perioden.

Mälarö Hockey U18 utökade ledningen igen genom John Wallner efter 13.48 och tog ett rejält grepp om matchen.

Värmdö HC 2 gjorde 3–2 genom Leo Fredsborn efter 19.19 av perioden.

Även i tredje perioden var Mälarö Hockey U18 starkast och gick från 3–2 till 6–2 genom två mål av Vilmer Wesley och ett mål av Joel Forsgren och avgjorde matchen.

Mälarö Hockey U18:s Alexander Täktén stod för ett mål och tre assists, Vilmer Wesley gjorde två mål och två målgivande passningar och Joel Forsgren gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Lagen spelar mot varandra igen den 12 februari i Ekhallen.

Söndag 18 januari 19.15 spelar Mälarö Hockey U18 borta mot Wings Arlanda. Värmdö HC 2 möter Nyköpings SK 2 U18 hemma i Ekhallen lördag 17 januari 17.00.

Mälarö Hockey U18–Värmdö HC 2 6–2 (1–0, 2–2, 3–0)

U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Allhallen

Första perioden: 1–0 (18.00) Loe Ahringer (Ossian Brunell, Samuel Blidberg).

Andra perioden: 2–0 (26.56) Alexander Täktén (Joel Forsgren, Vilmer Wesley), 2–1 (30.16) Love Tvelin, 3–1 (33.48) John Wallner (Alexander Täktén, Vilmer Wesley), 3–2 (39.19) Leo Fredsborn (Niilo Virkkunen).

Tredje perioden: 4–2 (47.56) Vilmer Wesley (Alexander Täktén), 5–2 (52.15) Vilmer Wesley (Joel Forsgren, Alexander Täktén), 6–2 (57.52) Joel Forsgren (Ossian Brunell).

Nästa match:

Mälarö Hockey U18: Wings HC Arlanda, borta, 18 januari 19.15

Värmdö HC 2: Nyköpings SK 2, hemma, 17 januari 17.00