Två mål för Linuz Lindberg när Spånga IS U18 besegrade Tierps HK U18

Spånga IS U18-seger med 4–2 mot Tierps HK U18

Linuz Lindberg tvåmålsskytt för Spånga IS U18

Spånga IS U18 blir nästa motstånd för Tierps HK U18

Spånga IS U18 vann mötet med Tierps HK U18 borta med 4–2 (2–1, 1–0, 1–1) på torsdagen i U18 Playoff till allettan östra fortsättning herr.

Spånga IS U18:s Linuz Lindberg tvåmålsskytt

Spånga IS U18 startade matchen vassast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Felix Deling och Max Tuomela-Lundberg innan Tierps HK U18 svarade och gjorde 2–1 genom Elias Karlsson.

Efter 5.53 i andra perioden slog Linuz Lindberg till framspelad av Viktor Wedin och Axel Stockhaus och gjorde 1–3.

13.09 in i tredje perioden slog Noah Blom till på pass av Kevin Larsson och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Tierps HK U18.

Linuz Lindberg stod för målet när Spånga IS U18 punkterade matchen med ett 2–4-mål med 49 sekunder kvar att spela. Det fastställde slutresultatet till 2–4.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Tierps HK U18 med 4–3.

Lagen möts igen i Stricct Travel Arena, lördag 20 december 16.40.

Tierps HK U18–Spånga IS U18 2–4 (1–2, 0–1, 1–1)

U18 Playoff till allettan östra fortsättning herr, Vegahallen

Första perioden: 0–1 (2.15) Felix Deling (Walter Flach), 0–2 (3.08) Max Tuomela-Lundberg (Nils Beskow), 1–2 (5.13) Elias Karlsson (Nils Rudholm, Hugo Vindeland).

Andra perioden: 1–3 (25.53) Linuz Lindberg (Viktor Wedin, Axel Stockhaus).

Tredje perioden: 2–3 (53.09) Noah Blom (Kevin Larsson), 2–4 (59.11) Linuz Lindberg.

Nästa match:

Tierps HK U18: Spånga IS IK, borta, 20 december 16.40

Spånga IS U18: Tierps HK, hemma, 20 december 16.40