Två mål för Liam Wetterlöv när Lejonet besegrade Trelleborg

Lejonet vann med 5–2 mot Trelleborg

Liam Wetterlöv med två mål för Lejonet

Alfred Oom matchvinnare för Lejonet

Lejonet vann mötet med Trelleborg hemma med 5–2 (2–1, 3–0, 0–1) på tisdagen i U20 Div 1 D syd vår herr.

Lejonet tog ledningen i första perioden genom Liam Wetterlöv.

Trelleborg gjorde 1–1 genom Julius Jakobsson efter 10.12.

Efter 13.41 i matchen gjorde Lejonet 2–1 genom Viggo Magnusson.

Även i andra perioden var Lejonet starkast och gick från 2–1 till 5–1 genom mål av Alfred Oom, Liam Wetterlöv och Felix Ahlberg Hansson.

Trelleborg reducerade till 5–2 med en sekund kvar att spela genom Axel Olausson Ljungmark. Men mer än så orkade Trelleborg inte med.

Lejonets Viggo Magnusson stod för ett mål och två assists.

Lejonets nya tabellposition är fjärde plats medan Trelleborg är på tredje plats.

Det här var fjärde mötet mellan Lejonet och Trelleborg den här säsongen. IF Lejonet vann de två första mötena. Trelleborgs IF vann senast lagen möttes.

Lejonet tar sig an Tyringe i nästa match hemma lördag 17 januari 17.00. Trelleborg möter samma dag 13.40 Lund borta.

Lejonet–Trelleborg 5–2 (2–1, 3–0, 0–1)

U20 Div 1 D syd vår herr, Landskrona Ishall

Första perioden: 1–0 (7.29) Liam Wetterlöv, 1–1 (10.12) Julius Jakobsson (Dennis Månsson, Neo Wilör Flisborn), 2–1 (13.41) Viggo Magnusson (William Sjöholm, Milton Forsell).

Andra perioden: 3–1 (31.11) Alfred Oom (Mio Håkansson), 4–1 (36.22) Liam Wetterlöv (Felix Ahlberg Hansson, Viggo Magnusson), 5–1 (37.43) Felix Ahlberg Hansson (William Sjöholm, Viggo Magnusson).

Tredje perioden: 5–2 (59.59) Axel Olausson Ljungmark.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lejonet: 3-0-2

Trelleborg: 1-0-4

Nästa match:

Lejonet: Tyringe SoSS, hemma, 17 januari 17.00

Trelleborg: Lund Giants HC, borta, 17 januari 13.40