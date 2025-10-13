Två mål för Jonathan Marchessault när Nashville vann mot Ottawa

Seger för Nashville med 4–1 mot Ottawa

Nashvilles Jonathan Marchessault tvåmålsskytt

Ryan O’Reilly avgjorde för Nashville

Det blev Nashville som vann matchen borta mot Ottawa i NHL på måndagen. 1–4 (0–0, 0–1, 1–3) slutade matchen.

Jonathan Marchessault med två mål för Nashville

Den första perioden slutade 0–0. 12.11 in i andra perioden spräckte Nashville nollan genom Jonathan Marchessault assisterad av Michael Bunting och Erik Haula. 14.38 in i tredje perioden slog Ryan O’Reilly till och ökade ledningen.

17.59 in i perioden nätade Ottawas Ridly Greig på pass av Dylan Cozens och Jake Sanderson och reducerade. Men mer än så orkade Ottawa inte med.

Nashville ökade också ledningen till 1–3 med 54 sekunder kvar att spela återigen genom Jonathan Marchessault framspelad av Roman Josi.

Cole Smith stod för målet när laget punkterade matchen med ett 1–4-mål med tolv sekunder kvar att spela på pass av Luke Evangelista.

Det här betyder att Ottawa nu ligger på sjunde plats i tabellen och Nashville är på andra plats.

Den 23 januari möts lagen återigen, då i Bridgestone Arena.

Torsdag 16 oktober 01.00 spelar Ottawa borta mot Buffalo. Nashville möter Toronto borta i Scotiabank Arena onsdag 15 oktober 01.00.

Ottawa–Nashville 1–4 (0–0, 0–1, 1–3)

NHL, Canadian Tire Centre

Andra perioden: 0–1 (32.11) Jonathan Marchessault (Michael Bunting, Erik Haula).

Tredje perioden: 0–2 (54.38) Ryan O’Reilly, 1–2 (57.59) Ridly Greig (Dylan Cozens, Jake Sanderson), 1–3 (59.06) Jonathan Marchessault (Roman Josi), 1–4 (59.48) Cole Smith (Luke Evangelista).

Nästa match:

Ottawa: Buffalo Sabres, borta, 16 oktober

Nashville: Toronto Maple Leafs, borta, 15 oktober