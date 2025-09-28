Två mål för Gustav Ytterbom när Strömsbro besegrade Borlänge

Strömsbro vann med 5–1 mot Borlänge

Gustav Ytterbom med två mål för Strömsbro

Rasmus Hörnqvist Karl matchvinnare för Strömsbro

Strömsbro vann mötet med Borlänge borta med 5–1 (1–1, 1–0, 3–0) på söndagen i U18 regional väst herr.

Första perioden var jämn. Borlänge inledde bäst och tog ledningen genom Nils Björklund Östning efter 5.15, men Strömsbro kvitterade genom Gustav Ytterbom efter 15.50. Laget tog också ledningen alldeles i slutsekunderna av andra perioden genom Rasmus Hörnqvist Karl på pass av William Aflarenko och Albin Augustsson. Även i tredje perioden var det Strömsbro som var vassast och gick från 1–2 till 1–5 genom mål av Gustav Ytterbom, Victor Nilsson och Melvin Bengtsson.

Strömsbros Gustav Ytterbom stod för tre poäng, varav två mål och Mille Thunman hade tre assists.

När lagen senast möttes blev det seger för Strömsbro med 4–1.

Borlänge tar sig an Valbo J18 i nästa match borta torsdag 2 oktober 19.00. Strömsbro möter samma dag 19.40 Leksand hemma.

Borlänge–Strömsbro 1–5 (1–1, 0–1, 0–3)

U18 regional väst herr, Borlänge Ishall

Första perioden: 1–0 (5.15) Nils Björklund Östning (Melvin Lantz, Arvid Bäck), 1–1 (15.50) Gustav Ytterbom (Mille Thunman, Oscar Wennberg).

Andra perioden: 1–2 (39.52) Rasmus Hörnqvist Karl (William Aflarenko, Albin Augustsson).

Tredje perioden: 1–3 (42.43) Gustav Ytterbom (Mille Thunman, Oscar Wennberg), 1–4 (49.14) Victor Nilsson, 1–5 (50.46) Melvin Bengtsson (Mille Thunman, Gustav Ytterbom).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borlänge: 0-1-4

Strömsbro: 3-0-2

Nästa match:

Borlänge: Valbo HC, borta, 2 oktober

Strömsbro: Leksands IF, hemma, 2 oktober