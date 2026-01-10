Två mål för Gustaf Bredin när Tyresö Hanviken J20 besegrade IK Göta

Tyresö Hanviken J20 vann mötet med IK Göta borta med 4–1 (1–0, 3–0, 0–1) på lördagen i U20 region öst fortsättning herr.

Segern var Tyresö Hanviken J20:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Gustaf Bredin tvåmålsskytt för Tyresö Hanviken J20

Gustaf Bredin gav Tyresö Hanviken J20 ledningen efter 13 minuter efter förarbete av Mathias Frantz och William Due-Boje.

Även i andra perioden var Tyresö Hanviken J20 starkast och gick från 0–1 till 0–4 genom mål av Gustaf Bredin, Anton Skoogh och Kevin Eklund.

IK Göta reducerade till 1–4 redan efter efter 24 sekunder i tredje perioden genom Jakob Thornquist. Mer än så blev det dock inte för IK Göta.

Tyresö Hanviken J20:s Mathias Frantz hade tre assists.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Tyresö Hanviken Hockey vunnit.

Måndag 12 januari spelar IK Göta borta mot Almtuna 19.45 och Tyresö Hanviken J20 mot Nyköping hemma 19.40 i Tyresö Ishall.

IK Göta–Tyresö Hanviken J20 1–4 (0–1, 0–3, 1–0)

U20 region öst fortsättning herr, HCL Tech Arena

Första perioden: 0–1 (13.44) Gustaf Bredin (Mathias Frantz, William Due-Boje).

Andra perioden: 0–2 (31.41) Gustaf Bredin (Anton Skoogh, Mathias Frantz), 0–3 (32.44) Anton Skoogh (Leonard Magnusson, Mathias Frantz), 0–4 (38.59) Kevin Eklund (Aron Ahnlund).

Tredje perioden: 1–4 (40.24) Jakob Thornquist.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IK Göta: 0-0-5

Tyresö Hanviken J20: 4-1-0

Nästa match:

IK Göta: Almtuna IS, borta, 12 januari 19.45

Tyresö Hanviken J20: Nyköpings HF Ungdom, hemma, 12 januari 19.40