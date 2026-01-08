Två mål för Filip Fredriksson när SK Iron Hockey vann mot Mälarö Hockey U18

Det blev SK Iron Hockey som vann matchen borta mot Mälarö Hockey U18 i U18 division 1 östra B fortsättningsserie på torsdagen. 4–8 (0–3, 1–2, 3–3) slutade matchen.

I första perioden var det SK Iron Hockey som var vassast. Laget vann perioden klart med 3–0.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 1–2 och ställningen efter två perioder var 1–5.

SK Iron Hockey startade också tredje perioden starkast. Laget gick upp till en 1–7-ledning. Men Mälarö Hockey U18 svarade och gjorde 3–7.

Därefter var det dock SK Iron Hockey som avgjorde. Laget gjorde 3–8 med tre minuter kvar att spela genom Edvin Helenius. Mälarö Hockey U18 hann få in en reducering till och slutresultatet blev 4–8.

Filip Fredriksson gjorde två mål för SK Iron Hockey och spelade fram till ett mål. Joel Forsgren och Ossian Brunell gjorde ett mål och två assist var för Mälarö Hockey U18.

SK Iron Hockey vann senast lagen möttes med 6–0 i Allhallen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har SK Iron Hockey vunnit.

Söndag 11 januari möter Mälarö Hockey U18 Hässelby Kälvesta HC U18 borta 18.30 och SK Iron Hockey möter Nyköpings SK 2 U18 hemma 15.00.

Mälarö Hockey U18–SK Iron Hockey 4–8 (0–3, 1–2, 3–3)

U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Allhallen

Första perioden: 0–1 (1.11) Edvin Reutersköld (Sigge Hedblom, Anton Hedberg), 0–2 (5.02) Ernst Pentler (Filip Fredriksson), 0–3 (6.55) Filip Fredriksson.

Andra perioden: 1–3 (20.11) Joel Forsgren (Lukas Rohlin, Ossian Brunell), 1–4 (27.28) Sigge Hedblom (Anton Hedberg, Viggo Fröberg), 1–5 (38.38) Filip Fredriksson (Edvin Reutersköld, Ernst Pentler).

Tredje perioden: 1–6 (41.03) Elton Gälman (Gustav Frank), 1–7 (47.18) Viggo Fröberg (Anton Nilsson, Edvin Helenius), 2–7 (50.30) Oliver Fejér (Ossian Brunell, Joel Forsgren), 3–7 (55.46) Ossian Brunell (Joel Forsgren, Vilmer Wesley), 3–8 (57.31) Edvin Helenius, 4–8 (57.47) Max Nilsson (Arvid Karlsson).

Nästa match:

Mälarö Hockey U18: Hässelby Kälvesta HC, borta, 11 januari 18.30

SK Iron Hockey: Nyköpings SK 2, hemma, 11 januari 15.00