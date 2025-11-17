Två mål för Erik Almius när Lerum besegrade Rönnäng

Lerum vann mötet med Rönnäng borta med 8–5 (2–1, 4–2, 2–2) på måndagen i U20 division 1 A syd herr.

I första perioden var det Lerum som var vassast. Laget vann perioden med 2–1.

Bortalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 2–4 och ställningen efter två perioder var 3–6.

Rönnäng reducerade dock till 4–6 genom Viggo Ganemyr efter 7.40 av perioden.

Efter 9.05 i tredje perioden ökade Lerum på till 4–7 genom Måns Petersson.

Rönnäng gjorde 5–7 genom Victor Ivarsson efter 10.41 av perioden.

Lerum kunde dock avgöra till 5–8 med elva sekunder kvar av matchen genom Erik Almius.

Rönnängs Viggo Ganemyr stod för fyra mål och ett assist, Victor Ivarsson gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål och Elis Ivarsson hade tre assists. Erik Almius gjorde två mål och spelade fram till ett mål, Mio Nygren-Madsén hade tre assists och Felix Harström gjorde ett mål och två assist för Lerum.

Rönnäng har två vinster och tre förluster och 21–22 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Lerum har tre vinster och två förluster och 37–15 i målskillnad.

För Lerum gör resultatet att man nu ligger på fjärde plats i tabellen medan Rönnäng är på sjunde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Lerums BK med 6–1.

I nästa match möter Rönnäng Mölndal Hockey U20 borta på torsdag 20 november 19.35. Lerum möter Hisingen lördag 22 november 14.30 borta.

Rönnäng–Lerum 5–8 (1–2, 2–4, 2–2)

U20 division 1 A syd herr, Tjörns Ishall

Första perioden: 1–0 (10.31) Viggo Ganemyr (Elis Ivarsson, Elliot Kilström), 1–1 (12.27) Felix Harström (Erik Almius, Mio Nygren-Madsén), 1–2 (14.45) Kasper Malmqvist (Charlie Standerth, Felix Harström).

Andra perioden: 2–2 (21.42) Viggo Ganemyr (Lucas Flyckt), 3–2 (24.08) Viggo Ganemyr (Elis Ivarsson, Victor Ivarsson), 3–3 (28.39) Hugo Angelholt (Newille Sundén), 3–4 (29.00) Vinton Dalgaard (Mio Nygren-Madsén), 3–5 (38.21) Vincent Gyllander (Vinton Dalgaard, Anton Carlbom), 3–6 (39.26) Erik Almius (Wilhelm Berthelsen).

Tredje perioden: 4–6 (47.40) Viggo Ganemyr (Victor Ivarsson, Elis Ivarsson), 4–7 (49.05) Måns Petersson (Mio Nygren-Madsén), 5–7 (50.41) Victor Ivarsson (Viggo Ganemyr), 5–8 (59.49) Erik Almius (Felix Harström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rönnäng: 2-0-3

Lerum: 3-0-2

Nästa match:

Rönnäng: IF Mölndal Hockey, borta, 20 november

Lerum: Hisingens IK, borta, 22 november