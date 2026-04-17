Efter oväntade sparkningen – han tar över Nybro

Nybro Vikings har gjort klar med en ny huvudtränare.

Det blir den tidigare assisterande tränaren Albin Blomqvist som axlar rollen som huvudtränare.

– Jag är otroligt tacksam och stolt, säger Blomqvist på Nybros sajt.

Hampus Sylvegård, som tidigare var lagets huvudtränare, fick plötsligt se sig om efter ett nytt jobb när Nybro Vikings valde att sparka honom. ”Beslutet bygger inte på de sportsliga resultaten utan på missnöje på ett antal punkter”, skrev klubben på sin hemsida

Nu har Nybro hittat ersättaren. Föreningen väljer att flytta upp den tidigare assisterande tränaren Albin Blomqvist som huvudtränare.

– Jag är otroligt tacksam och stolt över att jag fick frågan och tar uppdraget på absolut största allvar. Jag har under mina år som ledare byggt på mig en bred kunskap och erfarenhet vilket gör att jag känner mig redo att axla rollen som huvudtränare för Nybro Vikings, säger Blomqvist till lagets sajt.

Mikael Aaro, klubbens sportchef, känner ett stark förtroende gentemot Blomqvist.

– Efter en gedigen utvärdering av säsongen och en bred analys av tränarfrågan landade vi i beslutet att erbjuda Albin Blomqvist rollen som huvudtränare. Vi har arbetat brett i tränarfrågan, där Albins ledarskap samt det stora förtroende han har i föreningen gjorde valet naturligt. Han är strukturerad, tydlig och var en starkt bidragande orsak till lagets positiva utveckling under våren. Vi är nöjda över att Albin nu leder Nybro Vikings in i nästa fas, säger Aaro.



