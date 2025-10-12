Två mål för Emil Forslund när Huddinge IK besegrade Tyresö Hanviken Hockey

Huddinge IK-seger med 7–3 mot Tyresö Hanviken Hockey

Emil Forslund gjorde två mål för Huddinge IK

Anton Skoog Sjölund avgjorde för Huddinge IK

Huddinge IK vann mötet med Tyresö Hanviken Hockey hemma med 7–3 (3–3, 2–0, 2–0) på söndagen i U18 regional öst herr.

Första perioden slutade 3–3.

I andra perioden var det Huddinge IK som spelade bäst och gick från 3–3 till 5–3 genom två snabba mål i slutet av perioden av Anton Skoog Sjölund och Ludvig Roos. Huddinge IK fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–3. Målen i sista perioden gjordes av Hugo Christersson och Dante Islercelik.

Salim Ismailov och Hugo Christersson gjorde ett mål och två assist var för Huddinge IK.

Torsdag 16 oktober möter Huddinge IK SDE borta 20.10 och Tyresö Hanviken Hockey möter AIK hemma 19.40.

Huddinge IK–Tyresö Hanviken Hockey 7–3 (3–3, 2–0, 2–0)

U18 regional öst herr, Björkängshallen

Första perioden: 0–1 (0.49) Jonatan Tapper (Leo Tidström, Jonathan Thyselius), 1–1 (6.52) Salim Ismailov (Måns Velden), 1–2 (8.19) Emil Perving (Millian Virkkunen, Neo Reimdal), 2–2 (13.07) Emil Forslund (Hugo Christersson, David Eklund), 3–2 (13.40) Emil Forslund (Salim Ismailov), 3–3 (15.58) Millian Virkkunen.

Andra perioden: 4–3 (33.35) Anton Skoog Sjölund (Oskar Klingvall, Hugo Christersson), 5–3 (36.33) Ludvig Roos.

Tredje perioden: 6–3 (53.14) Dante Islercelik (Theodor Norström, Lukas Hammargren), 7–3 (55.21) Hugo Christersson (Salim Ismailov, Oskar Klingvall).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Huddinge IK: 3-0-2

Tyresö Hanviken Hockey: 1-0-4

Nästa match:

Huddinge IK: SDE HF, borta, 16 oktober

Tyresö Hanviken Hockey: AIK, hemma, 16 oktober