Två mål för Brooklyns Axel Öhman i segern mot Njurunda

Seger för Brooklyn med 4–1 mot Njurunda

Axel Öhman med två mål för Brooklyn

Simon Englund matchvinnare för Brooklyn

Brooklyn vann mot gästande Njurunda i U20 region norr fortsättning herr. 4–1 (1–0, 1–0, 2–1) slutade lördagens match.

Njurundas tränare Simon Hedefalk tyckte till om matchen:

– Tyvärr kommer vi inte upp i en bra nivå, en aning för mycket slarv! Dock gör vi en bra push när vi gör 2–1 men tappar när vi har öppet mål.

Brooklyns Axel Öhman tvåmålsskytt

Axel Öhman gjorde 1–0 till Brooklyn efter 5.03 med assist av Elias Engman och Simon Englund.

Efter 3.35 i andra perioden slog Simon Englund till på pass av Max Englund och Elias Engman och gjorde 2–0.

16.16 in i tredje perioden slog Adrian Sundberg till framspelad av Max Nordlander och William Häggkvist och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Njurunda. Santeri Söderström stod för målet när Brooklyn ökade ledningen till 3–1 med 1.32 kvar att spela på passning från Odd Lindgren. Laget punkterade matchen med ett 4–1-mål med 55 sekunder kvar att spela återigen genom Axel Öhman efter pass från Elias Engman.

Brooklyns Elias Engman hade tre assists.

Brooklyn har två segrar och tre förluster och 12–31 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Njurunda har en vinst och fyra förluster och 12–28 i målskillnad.

Säsongens första möte lagen emellan vann Njurunda med 4–1.

I nästa match, söndag 15 februari möter Brooklyn Ånge hemma i Lulebohallen 11.30 medan Njurunda spelar borta mot Kiruna 15.30.

Brooklyn–Njurunda 4–1 (1–0, 1–0, 2–1)

U20 region norr fortsättning herr, Lulebohallen

Första perioden: 1–0 (5.03) Axel Öhman (Elias Engman, Simon Englund).

Andra perioden: 2–0 (23.35) Simon Englund (Max Englund, Elias Engman).

Tredje perioden: 2–1 (56.16) Adrian Sundberg (Max Nordlander, William Häggkvist), 3–1 (58.28) Santeri Söderström (Odd Lindgren), 4–1 (59.05) Axel Öhman (Elias Engman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brooklyn: 2-0-3

Njurunda: 1-1-3

Nästa match:

Brooklyn: Ånge IK, hemma, 15 februari 11.30

Njurunda: Kiruna IF, borta, 15 februari 15.30