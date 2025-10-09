Två mål för Alfred Nilzon när Lejon vann mot Brooklyn

Seger för Lejon med 4–2 mot Brooklyn

Alfred Nilzon med två mål för Lejon

Andra raka förlusten för Brooklyn

Det blev Lejon som vann matchen borta mot Brooklyn i U20 region norr A herr på torsdagen. 2–4 (1–2, 0–1, 1–1) slutade matchen.

Brooklyn tog ledningen i första perioden genom Axel Öhman.

Därefter fixade Lejons Alfred Nilzon och Conrad Hedblad att laget vände underläge till ledning med 1–2. Efter 13.27 i andra perioden nätade Alfred Nilzon på nytt och gjorde 1–3. Brooklyn reducerade dock till 2–3 genom Axel Häggström när bara tre minuter återstod att spela och skapade spänning i slutet av matchen.

Lejon kunde dock avgöra till 2–4 med 1.15 kvar av matchen genom Eddie Furtenback.

Lagen spelar mot varandra igen den 5 november i Skellefteå Kraft Arena.

Söndag 12 oktober 16.00 spelar Brooklyn borta mot Kiruna. Lejon möter Sunderby hemma i Skellefteå Kraft Arena torsdag 16 oktober 19.00.

Brooklyn–Lejon 2–4 (1–2, 0–1, 1–1)

U20 region norr A herr, Lulebohallen

Första perioden: 1–0 (6.16) Axel Öhman (Axel Häggström, Liam Palo), 1–1 (16.16) Conrad Hedblad (Conrad Nilzon, Eddie Furtenback), 1–2 (17.12) Alfred Nilzon (Erik Blancher).

Andra perioden: 1–3 (33.27) Alfred Nilzon.

Tredje perioden: 2–3 (57.17) Axel Häggström (Simon Englund, Noah Eriksson), 2–4 (58.45) Eddie Furtenback.

Nästa match:

Brooklyn: Kiruna IF, borta, 12 oktober

Lejon: Sunderby SK, hemma, 16 oktober