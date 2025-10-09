Två mål för Alfred Nilzon när Lejon vann mot Brooklyn
Det blev Lejon som vann matchen borta mot Brooklyn i U20 region norr A herr på torsdagen. 2–4 (1–2, 0–1, 1–1) slutade matchen.
Brooklyn tog ledningen i första perioden genom Axel Öhman.
Därefter fixade Lejons Alfred Nilzon och Conrad Hedblad att laget vände underläge till ledning med 1–2. Efter 13.27 i andra perioden nätade Alfred Nilzon på nytt och gjorde 1–3. Brooklyn reducerade dock till 2–3 genom Axel Häggström när bara tre minuter återstod att spela och skapade spänning i slutet av matchen.
Lejon kunde dock avgöra till 2–4 med 1.15 kvar av matchen genom Eddie Furtenback.
Lagen spelar mot varandra igen den 5 november i Skellefteå Kraft Arena.
Söndag 12 oktober 16.00 spelar Brooklyn borta mot Kiruna. Lejon möter Sunderby hemma i Skellefteå Kraft Arena torsdag 16 oktober 19.00.
Brooklyn–Lejon 2–4 (1–2, 0–1, 1–1)
U20 region norr A herr, Lulebohallen
Första perioden: 1–0 (6.16) Axel Öhman (Axel Häggström, Liam Palo), 1–1 (16.16) Conrad Hedblad (Conrad Nilzon, Eddie Furtenback), 1–2 (17.12) Alfred Nilzon (Erik Blancher).
Andra perioden: 1–3 (33.27) Alfred Nilzon.
Tredje perioden: 2–3 (57.17) Axel Häggström (Simon Englund, Noah Eriksson), 2–4 (58.45) Eddie Furtenback.
Nästa match:
Brooklyn: Kiruna IF, borta, 12 oktober
Lejon: Sunderby SK, hemma, 16 oktober
