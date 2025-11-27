Två mål för Alex Steeves när Boston vann mot NY Islanders

Boston-seger med 3–1 mot NY Islanders

Alex Steeves tvåmålsskytt för Boston

Tanner Jeannot matchvinnare för Boston

Det blev Boston som vann matchen borta mot NY Islanders i NHL på torsdagen. 1–3 (1–1, 0–1, 0–1) slutade matchen.

NY Islanders tog ledningen efter 4.41 genom Mathew Barzal på passning från Tony Deangelo och Matthew Schaefer.

Efter 6.23 kvitterade Boston när Alex Steeves slog till framspelad av Sean Kuraly och Michael Eyssimont.

Tanner Jeannot gav laget ledningen efter 43 sekunder in i andra perioden på pass av Fraser Minten.

10.18 in i tredje perioden satte Alex Steeves pucken på nytt på pass av Fraser Minten och ökade ledningen. Därmed hade Boston vänt matchen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Boston Bruins vunnit.

Nästa gång lagen spelar i serien är fredag 28 november. Då möter NY Islanders Philadelphia i UBS Arena 22.00. Boston tar sig an NY Rangers hemma 19.00.

NY Islanders–Boston 1–3 (1–1, 0–1, 0–1)

NHL, UBS Arena

Första perioden: 1–0 (4.41) Mathew Barzal (Tony Deangelo, Matthew Schaefer), 1–1 (6.23) Alex Steeves (Sean Kuraly, Michael Eyssimont).

Andra perioden: 1–2 (20.43) Tanner Jeannot (Fraser Minten).

Tredje perioden: 1–3 (50.18) Alex Steeves (Fraser Minten).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Islanders: 3-0-2

Boston: 2-0-3

Nästa match:

NY Islanders: Philadelphia Flyers, hemma, 28 november

Boston: New York Rangers, hemma, 28 november