Två mål för Alex Johansson när Boro/Vetlanda J18 vann mot Nässjö

Seger för Boro/Vetlanda J18 med 5–3 mot Nässjö

Alex Johansson med två mål för Boro/Vetlanda J18

Albert Dahlberg Hylén matchvinnare för Boro/Vetlanda J18

Det blev Boro/Vetlanda J18 som vann matchen hemma mot Nässjö i U18 division 1 syd B herr på söndagen. 5–3 (4–1, 1–0, 0–2) slutade matchen.

Det var Boro/Vetlanda J18:s första seger, efter förlusten med 2–7 mot Tranås J18 i premiären.

Alex Johansson tvåmålsskytt för Boro/Vetlanda J18

Boro/Vetlanda J18 hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 17 sekunder genom Seth Ståhlgren Uebel och gick upp till 3–0. Nässjö kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Boro/Vetlanda J18 dock ryckt åt sig ledningen med 4–1. Efter 15.04 i andra perioden slog Alex Johansson till återigen framspelad av Albert Dahlberg Hylén och Seth Ståhlgren Uebel och gjorde 5–1. Rasmus Stoméus och Zeb Wedenhjelm reducerade förvisso men närmare än 5–3 kom inte Nässjö. Boro/Vetlanda J18 tog därmed en säker seger.

Albert Dahlberg Hylén gjorde ett mål för Boro/Vetlanda J18 och två målgivande passningar och Alex Johansson stod för två mål och ett assist.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 16 november i Höglandsrinken.

Boro/Vetlanda J18 tar sig an Kalmar i nästa match borta torsdag 16 oktober 19.40. Nässjö möter samma dag 19.15 Gisla/Nittorp borta.

Boro/Vetlanda J18–Nässjö 5–3 (4–1, 1–0, 0–2)

U18 division 1 syd B herr, Hydro Arena

Första perioden: 1–0 (0.17) Seth Ståhlgren Uebel (Alvin Lagerqvist), 2–0 (5.02) Alex Johansson (Algot Wiberg, Albert Dahlberg Hylén), 3–0 (11.17) Filip Melkersson (Alvin Lagerqvist, Hugo Sollin), 3–1 (16.36) Rasmus Stoméus (Zeb Wedenhjelm, William Svärd), 4–1 (19.07) Albert Dahlberg Hylén (Alex Johansson, Algot Wiberg).

Andra perioden: 5–1 (35.04) Alex Johansson (Albert Dahlberg Hylén, Seth Ståhlgren Uebel).

Tredje perioden: 5–2 (48.39) Rasmus Stoméus (Erik Billgren), 5–3 (58.45) Zeb Wedenhjelm (Adam Rooth).

Nästa match:

Boro/Vetlanda J18: Kalmar HC, borta, 16 oktober

Nässjö: Gislaveds SK/Nittorp IK, borta, 16 oktober