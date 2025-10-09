Två mål för Åker/Strängnäs HC:s Jamie Andersson i segern mot Tullinge U18

Seger för Åker/Strängnäs HC med 5–1 mot Tullinge U18

Jamie Andersson tvåmålsskytt för Åker/Strängnäs HC

Liam Balck avgjorde för Åker/Strängnäs HC

Åker/Strängnäs HC vann på bortaplan mot Tullinge U18 i U18 division 1 östra C herr. 1–5 (0–2, 0–2, 1–1) slutade matchen på torsdagen.

Det var Åker/Strängnäs HC:s första seger, efter förlusten med 2–4 mot Eskilstuna Linden Hockey i premiären.

Jamie Andersson gjorde två mål för Åker/Strängnäs HC

Åker/Strängnäs HC tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av knappt två minut. Åker/Strängnäs HC startade andra perioden bäst och gick från 0–2 till 0–4 genom två snabba mål tidigt i perioden av Jamie Andersson och Daniel Norling. Tullinge U18 reducerade dock till 1–4 genom Liam Bruvik efter 10.57 av perioden.

Åker/Strängnäs HC kunde dock avgöra till 1–5 med 2.51 kvar av matchen genom Oskar Karlsson.

Den 20 november spelar lagen mot varandra på nytt, i Åkers Ishall.

Tullinge U18 tar sig an IFK Tumba IK 2 i nästa match borta söndag 12 oktober 15.30. Åker/Strängnäs HC möter samma dag 12.15 Nyköpings SK 2 U18 hemma.

Tullinge U18–Åker/Strängnäs HC 1–5 (0–2, 0–2, 1–1)

U18 division 1 östra C herr, Ica Riksten Arena

Första perioden: 0–1 (15.43) Jamie Andersson (Oskar Karlsson), 0–2 (17.33) Liam Balck (Rasmus Rosborg, Alfred Brun).

Andra perioden: 0–3 (21.47) Jamie Andersson (Eskil Swartling), 0–4 (24.58) Daniel Norling (Sigge Edmark).

Tredje perioden: 1–4 (50.57) Liam Bruvik (Arvid Wolgast), 1–5 (57.09) Oskar Karlsson (Sigge Edmark, Alexander Pajarinen).

Nästa match:

Tullinge U18: IFK Tumba IK 2, borta, 12 oktober

Åker/Strängnäs HC: Nyköpings SK 2, hemma, 12 oktober