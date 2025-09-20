Två heta målskyttar fixade segern för Nybro mot Lenhovda

Nybro vann med 19–1 mot Lenhovda

Måns Holgersson avgjorde för Nybro

Åtta målskyttar för Nybro

Måns Holgersson och Albin Sandberg gjorde fyra mål var i matchen mellan Lenhovda och Nybro i U20 division 1 D syd herr vilket gjorde att Nybro vann matchen på bortaplan med 19–1 (3–0, 7–1, 9–0).

– Vi var bättre på precis allt. Helt överlägsna. Det som var bra var att vi spelade vårt spel hela vägen in, tyckte Nybros tränare Jonny Ågren, efter matchen.

Måns Holgersson var den stora snackisen, som stod för hela fyra mål för Nybro.

Lenhovda–Nybro – mål för mål

Nybro spelade bäst i första perioden som laget vann klart med 3–0.

Nybro tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 0–4 efter 4.01 genom Elias Kubovy, och gick upp till 0–8 innan Lenhovda svarade.

Innan perioden var över hade Nybro ryckt åt sig ledningen med 10–1. Nybro fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 19–1. Målen i sista perioden gjordes av Måns Holgersson, som gjorde tre mål, Albin Sandberg, Sixten Petermann, Elias Kubovy, Andrej Kunc, Ludvig Etzén och Anton Sjödahl.

Lagen spelar mot varandra igen den 25 oktober i Liljas Arena.

Lenhovda tar sig an Tingsryds AIF J20 i nästa match hemma lördag 27 september 14.00. Nybro möter Gislaved borta fredag 26 september 19.15.

Lenhovda–Nybro 1–19 (0–3, 1–7, 0–9)

U20 division 1 D syd herr, Elitfönster Arena

Första perioden: 0–1 (10.23) Albin Sandberg (Casper Forsberg), 0–2 (13.26) Måns Holgersson (Melwin Karlsson-Ljunggren, Casper Forsberg), 0–3 (17.45) Sixten Petermann (Elias Kubovy).

Andra perioden: 0–4 (24.01) Elias Kubovy (Måns Holgersson), 0–5 (26.05) Andrej Kunc (Oskar Petersson Malmlöf), 0–6 (27.17) Ludvig Etzén (Filip Olsson, Albin Sandberg), 0–7 (29.31) Albin Sandberg (Filip Olsson, Måns Holgersson), 0–8 (32.30) Albin Sandberg (Måns Holgersson, Casper Forsberg), 1–8 (33.00) Ludwig Sunninger, 1–9 (35.54) Wilmer Holmqvist (Casper Forsberg, Melwin Karlsson-Ljunggren), 1–10 (37.42) Andrej Kunc (Oskar Petersson Malmlöf).

Tredje perioden: 1–11 (41.25) Måns Holgersson (Casper Forsberg), 1–12 (47.18) Andrej Kunc, 1–13 (47.56) Anton Sjödahl (Oskar Petersson Malmlöf), 1–14 (48.19) Måns Holgersson (Casper Forsberg, Filip Olsson), 1–15 (51.19) Måns Holgersson (Elias Kubovy, Casper Forsberg), 1–16 (56.06) Sixten Petermann (Casper Forsberg), 1–17 (56.14) Albin Sandberg (Måns Holgersson, Filip Olsson), 1–18 (57.30) Elias Kubovy (Wilmer Holmqvist, Oskar Rosengren), 1–19 (59.57) Ludvig Etzén (Anton Sjödahl, Filip Olsson).

Nästa match:

Lenhovda: Tingsryds AIF Utv., hemma, 27 september

Nybro: Gislaveds SK, borta, 26 september