Två heta målskyttar bakom segern för Mölndal Hockey U20 mot Rönnäng

John Lindberg Segerholm avgjorde för Mölndal Hockey U20

Tredje förlusten i följd för Rönnäng

Seger nummer 10 för Mölndal Hockey U20

Olof Edling och Christoffer Svedberg gjorde fyra mål var (! ) i matchen mellan Mölndal Hockey U20 och Rönnäng i U20 division 1 A syd herr vilket gjorde att Mölndal Hockey U20 vann matchen på hemmaplan med 18–0 (8–0, 5–0, 5–0).

Mölndal Hockey U20:s Olof Edling var matchens utropstecken och stod för hela fyra mål.

Segern var Mölndal Hockey U20:s åttonde på de senaste tio matcherna.

Mölndal Hockey U20–Rönnäng – mål för mål

I första perioden var det Mölndal Hockey U20 som dominerade. Laget vann perioden klart med 8–0.

Även i andra perioden var det Mölndal Hockey U20 som dominerade och gick från 8–0 till 13–0 genom två mål av Christoffer Svedberg, ett mål av William Wätteräng, ett mål av Emanuel Rosello och ett mål av Maurice Tschanz.

Mölndal Hockey U20 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 18–0. Målen i sista perioden gjordes av Olof Edling, som gjorde två mål, Jack Arvidsson, Maurice Tschanz och William Settergren.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Mölndal Hockey U20 i serieledning och Rönnäng på sjunde plats.

När lagen möttes senast vann IF Mölndal Hockey med 9–1.

Mölndal Hockey U20–Rönnäng 18–0 (8–0, 5–0, 5–0)

U20 division 1 A syd herr, Åby Ishall

Första perioden: 1–0 (3.42) John Lindberg Segerholm (Benjamin Eriksson, Sigge Odeen), 2–0 (5.41) Olof Edling (Hampus Pedersen), 3–0 (9.14) Wilton Hägglund, 4–0 (11.31) Christoffer Svedberg (Olof Edling, Hampus Pedersen), 5–0 (11.57) Christoffer Svedberg (Hampus Pedersen, Olof Edling), 6–0 (14.18) Hugo Berg (William Settergren, Sigge Odeen), 7–0 (17.00) Hugo Berg (Benjamin Eriksson, Emanuel Rosello), 8–0 (19.42) Olof Edling (Hampus Pedersen, Christoffer Svedberg).

Andra perioden: 9–0 (23.24) Maurice Tschanz (Wilton Hägglund), 10–0 (29.43) Emanuel Rosello (Ville Sandgren, Anton Moberg), 11–0 (36.23) Christoffer Svedberg (Hampus Pedersen, William Ensvik), 12–0 (39.22) William Wätteräng (William Settergren, William Ensvik), 13–0 (39.54) Christoffer Svedberg (Hampus Pedersen, Olof Edling).

Tredje perioden: 14–0 (42.33) Maurice Tschanz (Sigge Odeen, Wilton Hägglund), 15–0 (50.54) Olof Edling (Hampus Pedersen), 16–0 (53.48) Jack Arvidsson (William Wätteräng), 17–0 (55.05) Olof Edling, 18–0 (58.35) William Settergren.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mölndal Hockey U20: 3-1-1

Rönnäng: 1-0-4

Nästa match:

Rönnäng: Kållered, hemma, 22 november