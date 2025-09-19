Två heta målskyttar bakom segern för Kovland mot ÖSK/Ö-vik J18

Kovland-seger med 14–1 mot ÖSK/Ö-vik J18

Benjamin Thun Hansson matchvinnare för Kovland

ÖSK/Ö-vik J18 nu elfte, Kovland på första plats

Axel Sellgren Granzell och Benjamin Thun Hansson gjorde fyra mål var (! ) i matchen mellan ÖSK/Ö-vik J18 och Kovland i U18 division 1 norra B herr vilket gjorde att Kovland vann matchen på bortaplan med 14–1 (7–0, 5–1, 2–0).

– Skönt med en premiärvinst. Det finns stunder i matchen där det spelmässigt finns mer att önska, trots resultatet. Nu bygger vi vidare härifrån, tyckte Kovlands tränare Olle Larsson, efter matchen.

Snackisen var Axel Sellgren Granzell – som gjorde hela fyra av Kovlands mål.

Njurunda nästa för Kovland

Kovland dominerade i första perioden som laget vann klart med 7–0.

Kovland hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 0–8 efter 0.16 genom Axel Sellgren Granzell, och gick upp till 0–10 innan ÖSK/Ö-vik J18 svarade.

Innan perioden var över hade Kovland ryckt åt sig ledningen med 12–1. Kovland fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 14–1. Målen i sista perioden gjordes av Edvin Wallin och William Larsson.

För hemmalaget betyder resultatet elfte och sista plats i tabellen. Kovland är på första plats.

Den 22 oktober möts lagen återigen, då i FD Maskin Arena.

ÖSK/Ö-vik J18 tar sig an Ånge i nästa match borta söndag 21 september 14.30. Kovland möter Njurunda borta måndag 22 september 19.30.

ÖSK/Ö-vik J18–Kovland 1–14 (0–7, 1–5, 0–2)

U18 division 1 norra B herr, Bjästa Ishall

Första perioden: 0–1 (1.26) Benjamin Thun Hansson, 0–2 (2.30) Benjamin Thun Hansson (Emil Johansson, William Larsson), 0–3 (2.36) Alve Meijer, 0–4 (15.25) Benjamin Thun Hansson (William Larsson), 0–5 (16.57) William Larsson (Emil Johansson, Felix Dahlin), 0–6 (19.01) Axel Sellgren Granzell, 0–7 (19.12) Axel Sellgren Granzell (Adrian Berglund).

Andra perioden: 0–8 (20.16) Axel Sellgren Granzell (Emil Johansson, Benjamin Thun Hansson), 0–9 (20.25) Elwin Wagenius, 0–10 (23.44) Axel Sellgren Granzell (Emil Johansson, Benjamin Thun Hansson), 1–10 (28.22) Erik Högberg (Theo Åström), 1–11 (32.17) Benjamin Thun Hansson (Emil Johansson), 1–12 (39.56) William Larsson (Emil Johansson, Benjamin Thun Hansson).

Tredje perioden: 1–13 (53.50) Edvin Wallin (Elliott Melander, Alve Meijer), 1–14 (55.51) William Larsson (Gustav Lundström).

Nästa match:

ÖSK/Ö-vik J18: Ånge IK, borta, 21 september

Kovland: Njurunda SK, borta, 22 september