Två heta målskyttar bakom segern för Hammarby IF U18 mot Segeltorps IF U18

Seger för Hammarby IF U18 med 21–0 mot Segeltorps IF U18

Hammarby IF U18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Fabian Rosberger matchvinnare för Hammarby IF U18

Pontus Elfström och Alexander Nylander gjorde fyra mål var (! ) i matchen mellan Segeltorps IF U18 och Hammarby IF U18 i U18 division 1 östra C herr vilket gjorde att Hammarby IF U18 vann matchen på bortaplan med 21–0 (4–0, 10–0, 7–0).

Det blev ett riktigt målfyrverkeri för Hammarby IF U18:s Pontus Elfström, som stod för hela fyra mål i matchen.

Segern var Hammarby IF U18:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Segeltorps IF U18–Hammarby IF U18 – mål för mål

I första perioden var det Hammarby IF U18 som spelade bäst. Laget vann perioden klart med 4–0.

Även i andra perioden var det Hammarby IF U18 som spelade bäst och gick från 0–4 till 0–14 tack vare sju raka mål (! ), fyra mål av Pontus Elfström, två mål av Ludvig Gustavsson, två mål av Alexander Nylander, ett mål av Love Erkendal och ett mål av Caesar Bäckström.

Hammarby IF U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 21–0. Målen i sista perioden gjordes av Svante Hallbom Dovemark, som gjorde två mål, Alexander Nylander, som gjorde två mål, Oskar Benchea, Noel Bertlin och Anton Tonkel.

För Hammarby IF U18 gör resultatet att man nu ligger på andra plats i tabellen medan Segeltorps IF U18 är på sjunde och sista plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 5 december i Kärrtorps IP.

I nästa omgång har Segeltorps IF U18 Eskilstuna Linden Hockey borta i Smehallen, söndag 23 november 18.00. Hammarby IF U18 spelar hemma mot Eskilstuna Linden Hockey söndag 30 november 13.00.

Segeltorps IF U18–Hammarby IF U18 0–21 (0–4, 0–10, 0–7)

U18 division 1 östra C herr, Segeltorpshallen

Första perioden: 0–1 (7.49) Fabian Rosberger (Caesar Bäckström), 0–2 (11.55) Svante Hallbom Dovemark (Axel Snöfors, Alexander Nylander), 0–3 (17.26) Anton Tonkel (Alexander Nylander), 0–4 (19.21) Love Erkendal (Lucas Mcgregor).

Andra perioden: 0–5 (21.04) Pontus Elfström (Andreas Azhel, Lucas Mcgregor), 0–6 (21.35) Alexander Nylander (Ludvig Gustavsson), 0–7 (22.16) Love Erkendal (Anton Tonkel), 0–8 (30.30) Ludvig Gustavsson (Pontus Elfström, Lucas Mcgregor), 0–9 (32.22) Pontus Elfström (Andreas Azhel), 0–10 (33.06) Pontus Elfström (Lucas Mcgregor), 0–11 (33.44) Ludvig Gustavsson (Caesar Bäckström), 0–12 (34.53) Pontus Elfström (Lucas Mcgregor), 0–13 (36.30) Caesar Bäckström, 0–14 (36.51) Alexander Nylander (Svante Hallbom Dovemark, Anton Tonkel).

Tredje perioden: 0–15 (44.17) Oskar Benchea (Caesar Bäckström), 0–16 (45.37) Alexander Nylander (Axel Snöfors, Andreas Azhel), 0–17 (49.15) Svante Hallbom Dovemark (Alexander Nylander), 0–18 (52.08) Svante Hallbom Dovemark, 0–19 (53.56) Noel Bertlin (Svante Hallbom Dovemark, Anton Tonkel), 0–20 (57.27) Anton Tonkel (Alexander Nylander, Svante Hallbom Dovemark), 0–21 (59.11) Alexander Nylander (Love Erkendal, Lucas Mcgregor).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Segeltorps IF U18: 0-0-5

Hammarby IF U18: 4-0-1

Nästa match:

Segeltorps IF U18: Eskilstuna Linden Hockey, borta, 23 november

Hammarby IF U18: Eskilstuna Linden Hockey, hemma, 30 november