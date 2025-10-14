Tungt för Vita Hästen J20 – Dalen bröt fina vinstsviten

Seger för Dalen med 5–3 mot Vita Hästen J20

Leo Serup tremålsskytt för Dalen

Andra raka segern för Dalen

Vita Hästen J20 har haft en stark period i U20 division 1 C syd herr och inför matchen hemma mot Dalen hade laget tagit fem raka segrar. På tisdagen tog det stopp och matchen i Himmelstalundshallen slutade 3–5 (1–2, 0–1, 2–2). Det var första förlusten i serien för Vita Hästen J20.

Leo Serup gjorde tre mål för Dalen

Vita Hästen J20 tog ledningen i första perioden genom Eliam Heine-Hällborn.

Vidar Lindström och Leo Serup såg till att Dalen vände till ledning med 1–2. Efter 11.33 i andra perioden nätade Royce Nundahl framspelad av Vidar Lindström och Leo Serup och gjorde 1–3. Vita Hästen J20 reducerade dock till 2–3 genom Tristan Johansen tidigt i tredje perioden av perioden.

Dalen gjorde 2–4 genom Leo Serup som gjorde sitt andra mål efter 8.46.

Vita Hästen J20 gjorde 3–4 genom Alfred Gustafsson med 4.30 kvar att spela av perioden.

Dalen kunde dock avgöra till 3–5 med 1.09 kvar av matchen genom Leo Serup.

Dalens Leo Serup stod för fyra poäng, varav tre mål och Joel Lundgren hade tre assists.

Vita Hästen J20 har fyra vinster och en förlust och 41–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Dalen har tre vinster och två förluster och 48–15 i målskillnad.

För Vita Hästen J20 gör resultatet att laget nu ligger på andra plats i tabellen medan Dalen är på tredje plats.

Lagen möts igen 18 november i Smedjehov.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 18 oktober. Då möter Vita Hästen J20 Västervik i LF Arena 12.00. Dalen tar sig an Mjölby hemma 15.30.

Vita Hästen J20–Dalen 3–5 (1–2, 0–1, 2–2)

U20 division 1 C syd herr, Himmelstalundshallen

Första perioden: 1–0 (14.17) Eliam Heine-Hällborn (Alfred Gustafsson, Liam Eneman), 1–1 (15.43) Vidar Lindström (Jonathan Sagemar, Joel Lundgren), 1–2 (18.50) Leo Serup (Jonathan Sagemar, Joel Lundgren).

Andra perioden: 1–3 (31.33) Royce Nundahl (Vidar Lindström, Leo Serup).

Tredje perioden: 2–3 (41.58) Tristan Johansen (Henry Fägersjö), 2–4 (48.46) Leo Serup (Tim Carlström Kaya), 3–4 (55.30) Alfred Gustafsson (Emil Aldén, Emil Önander), 3–5 (58.51) Leo Serup (Joel Lundgren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vita Hästen J20: 4-0-1

Dalen: 3-1-1

Nästa match:

Vita Hästen J20: Västerviks IK, borta, 18 oktober

Dalen: Mjölby HC, hemma, 18 oktober