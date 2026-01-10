Tungt för Enköping – Haninge Anchors bröt fina vinstsviten

Haninge Anchors segrade – 5–2 mot Enköping

Leo Palmert matchvinnare för Haninge Anchors

Haninge Anchors nu nionde, Enköping på första plats

Enköping har haft en stark period i U20 allettan östra och inför matchen borta mot Haninge Anchors hade laget tagit sex raka segrar. På lördagen tog det stopp och matchen i Torvalla Ishall slutade 5–2 (0–1, 1–1, 4–0). Det var första förlusten i serien för Enköping.

Haninge Anchors hade inför matchen förlorat de senaste fyra mötena mot Enköping.

Haninge Anchors–Enköping – mål för mål

Gästande Enköping startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 2.52 slog Emil De Pourbaix till med assist av Linus Wall och Elliot Riikola.

Efter 5.32 i andra perioden slog Max Camberving till och kvitterade för Haninge Anchors. Enköpings Ludvig Söderberg gjorde 1–2 efter 15.52 framspelad av Filip Klintbom och River Sjöblom.

Haninge Anchors vände på dock matchen när laget gjorde fyra raka mål och gick från 1–2 till 5–2 i tredje perioden. Därmed tog laget en säker seger.

Haninge Anchors Victor Lundberg-Strid hade tre assists.

Haninge Anchors har två segrar och tre förluster och 13–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Enköping har fyra vinster och en förlust och 23–14 i målskillnad.

Haninge Anchors stannar därmed på nionde plats och Enköping toppar fortfarande tabellen.

Den 14 februari möts lagen återigen, då i Bahcohallen.

Nästa motstånd för Haninge Anchors är Hammarby J20. Enköping tar sig an SDE hemma. Båda matcherna spelas måndag 12 januari 19.40.

Haninge Anchors–Enköping 5–2 (0–1, 1–1, 4–0)

U20 allettan östra, Torvalla Ishall

Första perioden: 0–1 (2.52) Emil De Pourbaix (Linus Wall, Elliot Riikola).

Andra perioden: 1–1 (25.32) Max Camberving, 1–2 (35.52) Ludvig Söderberg (Filip Klintbom, River Sjöblom).

Tredje perioden: 2–2 (43.12) Hugo Wremborn (Leo Palmert, Victor Lundberg-Strid), 3–2 (48.11) Leo Palmert (Adrian Vasilevski, Victor Lundberg-Strid), 4–2 (53.26) Gustav Michelsson Kindbom (Victor Lundberg-Strid), 5–2 (55.04) Adrian Vasilevski (Gustav Michelsson Kindbom).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Haninge Anchors: 2-1-2

Enköping: 4-0-1

Nästa match:

Haninge Anchors: Hammarby IF, hemma, 12 januari 19.40

Enköping: SDE HF, hemma, 12 januari 19.40