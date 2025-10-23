Tungt för Detroit – Buffalo bröt fina vinstsviten

Buffalo-seger med 4–2 mot Detroit

Jack Quinn matchvinnare för Buffalo

Toronto nästa för Buffalo

Detroit har haft en stark period i NHL och inför matchen borta mot Buffalo hade laget tagit fem raka segrar. På torsdagen tog det stopp och matchen i KeyBank Center slutade 4–2 (0–0, 2–2, 2–0). Det var första förlusten sedan den 10 oktober för Detroit.

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Detroit gjorde 0–1 genom JT Compher efter 3.01 i andra perioden.

Jason Zucker och Tyson Kozak låg sen bakom vändningen till 2–1 för Buffalo.

Detroit kvitterade till 2–2 genom Emmitt Finnie. I tredje perioden var det Buffalo som spelade bäst och gick från 2–2 till 4–2 genom två snabba mål tidigt i perioden av Jack Quinn och Josh Doan.

Nästa motstånd för Buffalo är Toronto. Lagen möts lördag 25 oktober 01.00 i KeyBank Center. Detroit tar sig an NY Islanders borta fredag 24 oktober 01.00.

Buffalo–Detroit 4–2 (0–0, 2–2, 2–0)

NHL, KeyBank Center

Andra perioden: 0–1 (23.01) JT Compher (Albert Johansson, Jonatan Berggren), 1–1 (31.37) Jason Zucker, 2–1 (36.28) Tyson Kozak (Colten Ellis, Mattias Samuelsson), 2–2 (38.19) Emmitt Finnie (Dylan Larkin, Lucas Raymond).

Tredje perioden: 3–2 (44.16) Jack Quinn (Ryan Mcleod, Bowen Byram), 4–2 (48.11) Josh Doan (Ryan Mcleod, Conor Timmins).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Buffalo: 3-0-2

Detroit: 4-0-1

Nästa match:

Buffalo: Toronto Maple Leafs, hemma, 25 oktober

Detroit: New York Islanders, borta, 24 oktober