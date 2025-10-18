Tung seger för Västervik i toppmatchen mot Vita Hästen J20

Seger för Västervik med 2–1 efter förlängning

Västerviks sjunde seger på de senaste sju matcherna

Hannes Andersson avgjorde för Västervik

Det var två topplag som möttes i U20 division 1 C syd herr på lördagen. Och det slutade med seger för Västervik, som besegrade Vita Hästen J20 hemma med 2–1 (1–0, 0–1, 0–0, 1–0) efter förlängning.

Hannes Andersson stod för Västerviks avgörande mål 2.07 in i förlängningen.

Det här innebär att Västervik nu har sju segrar i följd i U20 division 1 C syd herr.

Dalen nästa för Västervik

Västervik tog ledningen efter 11.09 genom Axel Josefsson på pass av Elias Werner och Isak Karlsson. Efter 9.20 i andra perioden slog Filip Törnström till framspelad av Eliam Heine-Hällborn och Tristan Johansen och kvitterade för Vita Hästen J20. I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning. Matchvinnare för hemmalaget Västervik 2.07 in i förlängningen blev Hannes Andersson med det avgörande förlängningsmålet.

Det här var Västerviks andra uddamålsseger den här säsongen.

Den 22 november tar lagen sig an varandra igen, då i Himmelstalundshallen.

Västervik möter Dalen i nästa match borta lördag 25 oktober 14.00. Vita Hästen J20 möter samma dag Mighty Ravens hemma.

Västervik–Vita Hästen J20 2–1 (1–0, 0–1, 0–0, 1–0)

U20 division 1 C syd herr, LF Arena

Första perioden: 1–0 (11.09) Axel Josefsson (Elias Werner, Isak Karlsson).

Andra perioden: 1–1 (29.20) Filip Törnström (Eliam Heine-Hällborn, Tristan Johansen).

Förlängning: 2–1 (62.07) Hannes Andersson (Arvid Wahlqvist, Elvirton Norling).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Västervik: 5-0-0

Vita Hästen J20: 3-1-1

Nästa match:

Västervik: HC Dalen, borta, 25 oktober

Vita Hästen J20: Linköpings Mighty Ravens, hemma, 25 oktober