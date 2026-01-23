Tung seger för Pittsburgh i toppmatchen mot Edmonton

Seger för Pittsburgh med 6–2 mot Edmonton

Pittsburghs fjärde seger på de senaste fem matcherna

Anthony Mantha gjorde två mål för Pittsburgh

Det var två topplag som möttes i NHL på fredagen. Och det slutade med seger för Pittsburgh, som besegrade Edmonton borta med 6–2 (3–0, 2–1, 1–1).

Det här ger dock inga förändringar i tabellen. Edmonton ligger kvar på andra plats i tabellen och Pittsburgh på andra plats.

Segern var Pittsburghs fjärde på de senaste fem matcherna.

Sidney Crosby gjorde avgörande målet

Pittsburgh stod för tre raka mål i början av första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 0.37.

Edmonton reducerade dock till 1–3 genom Jake Walman efter 5.19 av perioden.

Pittsburgh gjorde dock två snabba mål i andra perioden och gick från 1–3 till 1–5, målen av Rickard Rakell och Jevgenij Malkin.

2.50 in i tredje perioden nätade Pittsburghs Jegor Tjinachov på pass av Thomas Novak och Jack St. Ivany och ökade ledningen. 13.57 in i perioden slog Matthew Savoie till framspelad av Evan Bouchard och Mattias Ekholm och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Edmonton.

När lagen möttes senast vann Edmonton med 6–4.

Söndag 25 januari 04.00 spelar Edmonton hemma mot Washington.

Edmonton–Pittsburgh 2–6 (0–3, 1–2, 1–1)

NHL, Rogers Place

Första perioden: 0–1 (2.20) Anthony Mantha (Justin Brazeau, Connor Clifton), 0–2 (2.42) Anthony Mantha (Justin Brazeau, Brett Kulak), 0–3 (2.57) Sidney Crosby (Ryan Shea, Jack St. Ivany).

Andra perioden: 1–3 (25.19) Jake Walman (Mattias Janmark), 1–4 (32.29) Rickard Rakell (Jevgenij Malkin, Bryan Rust), 1–5 (34.27) Jevgenij Malkin.

Tredje perioden: 1–6 (42.50) Jegor Tjinachov (Thomas Novak, Jack St. Ivany), 2–6 (53.57) Matthew Savoie (Evan Bouchard, Mattias Ekholm).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Edmonton: 2-0-3

Pittsburgh: 4-1-0

Nästa match:

Edmonton: Washington Capitals, hemma, 25 januari 04.00