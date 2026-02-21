Tung seger för Örebro Hockey U20 i toppmatchen mot Frölunda

Örebro Hockey U20 vann med 5–1 mot Frölunda

Örebro Hockey U20:s sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Oliver Höglund avgjorde för Örebro Hockey U20

Örebro Hockey U20 tog en stark seger på bortaplan när man vann mot Frölunda i U20 nationell södra på lördagen med 5–1 (2–0, 1–1, 2–0). En viktig seger i toppen av tabellen.

Det här betyder dock inga förändringar i tabellen. Frölunda ligger kvar på andra plats i tabellen och Örebro Hockey U20 är i fortsatt serieledning. Tre poäng skiljer nu lagen åt.

Resultatet betyder att Örebro Hockey U20 tog femte segern i följd och att Frölunda samtidigt förlorade efter sju segrar i rad.

Frölunda–Örebro Hockey U20 – mål för mål

Philip Larsson gjorde 1–0 till gästerna Örebro Hockey U20 efter 15.20 med assist av Axel Elofsson och Felix Färhammar. Laget gjorde 0–2 alldeles i slutsekunderna av första perioden när Oliver Höglund hittade rätt efter pass från Niklas Aaram Olsen.

Efter 14.46 i andra perioden nätade Adam Nömme på pass av Mads Kongsbak Klyvö och Gian Meier och reducerade åt Frölunda. Örebro Hockey U20:s Filip Thorling gjorde 1–3 efter 17.30 framspelad av Oscar Olsson och Arvid Jansson.

1.07 in i tredje perioden slog Aapo Vanninen till framspelad av Arvid Jansson och Joel Larsson och ökade ledningen. Efter 17.54 slog Ludvig Andersson till på pass av Felix Färhammar och ökade ledningen för Örebro Hockey U20.

Det här var fjärde mötet mellan Frölunda och Örebro Hockey U20 den här säsongen. Örebro HK har tagit två segrar före den här matchen. Frölunda vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa match möter Frölunda Färjestad hemma och Örebro Hockey U20 möter Växjö borta. Båda matcherna spelas söndag 22 februari 12.00.

Frölunda–Örebro Hockey U20 1–5 (0–2, 1–1, 0–2)

U20 nationell södra, Frölundaborg

Första perioden: 0–1 (15.20) Philip Larsson (Axel Elofsson, Felix Färhammar), 0–2 (19.59) Oliver Höglund (Niklas Aaram Olsen).

Andra perioden: 1–2 (34.46) Adam Nömme (Mads Kongsbak Klyvö, Gian Meier), 1–3 (37.30) Filip Thorling (Oscar Olsson, Arvid Jansson).

Tredje perioden: 1–4 (41.07) Aapo Vanninen (Arvid Jansson, Joel Larsson), 1–5 (57.54) Ludvig Andersson (Felix Färhammar).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frölunda: 4-0-1

Örebro Hockey U20: 5-0-0

Nästa match:

Frölunda: Färjestads BK, hemma, 22 februari 12.00

Örebro Hockey U20: Växjö Lakers HC, borta, 22 februari 12.00