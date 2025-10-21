Tung seger för Mariestad i toppmatchen mot Vänersborg

Mariestad segrade – 17–3 mot Vänersborg

Mariestads nionde seger på de senaste nio matcherna

Helmer Wallqvist femmålsskytt för Mariestad

Det var två topplag som möttes i U20 division 1 B syd herr på tisdagen. Och det slutade med seger för Mariestad, som besegrade Vänersborg borta med 17–3 (4–0, 5–2, 8–1).

Det här innebär dock inga förändringar i tabellen. Vänersborg ligger kvar på andra plats i tabellen och Mariestad är i fortsatt serieledning. I och med Mariestads seger skiljer det nu tolv poäng mellan lagen.

Helmer Wallqvist var den stora snackisen, som stod för hela fem mål för Mariestad.

Det här innebär att Mariestad nu har nio segrar i följd i U20 division 1 B syd herr.

Alfred Ahlgren blev matchvinnare

I första perioden var det Mariestad som dominerade. Laget vann perioden klart med 4–0.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 2–5 och ställningen efter två perioder var 2–9.

Mariestad tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 0.35 genom Ville Gustafsson och gick upp till 2–16 innan Vänersborg svarade.

Till slut blev det 3–17 till Mariestad.

När lagen senast möttes vann Mariestads BoIS HC med 11–1.

I nästa match möter Vänersborg Ulricehamns IF/Nittorps IK borta på fredag 24 oktober 19.30. Mariestad möter Skövde HC lördag 25 oktober 14.00 hemma.

Vänersborg–Mariestad 3–17 (0–4, 2–5, 1–8)

U20 division 1 B syd herr, Brätte Ishall

Första perioden: 0–1 (6.02) Nico Berndt (Alfred Ahlgren), 0–2 (9.14) Helmer Wallqvist (Ville Gustafsson), 0–3 (10.23) Alfred Ahlgren (Thure Ahl, Nico Berndt), 0–4 (19.52) Alfred Ahlgren (Thure Ahl, Nico Berndt).

Andra perioden: 0–5 (23.01) Nico Berndt (Alfred Ahlgren), 1–5 (27.19) Theodor Blomgren (William Andersson, Linus Marberg), 1–6 (29.44) Liam Ekeroth (Nico Berndt, Thure Ahl), 1–7 (36.52) Vilgot Andersson (Thure Ahl, Alfred Ahlgren), 1–8 (37.54) Helmer Wallqvist (Ville Gustafsson), 1–9 (38.18) Nico Berndt (Alfred Ahlgren, Thure Ahl), 2–9 (39.09) Elliot Genborg (Oliver Wolrath, Alfred Bohman).

Tredje perioden: 2–10 (40.35) Ville Gustafsson (Wilmer Blom-Rotmark, Helmer Wallqvist), 2–11 (42.06) Helmer Wallqvist (Ville Gustafsson, Liam Ekeroth), 2–12 (44.48) Viggo Eklund (Helmer Wallqvist, Ville Gustafsson), 2–13 (45.32) Lukas Ottosson (Viggo Eklund), 2–14 (48.03) Nico Berndt (Wilmer Blom-Rotmark, Amandus Alt Almqvist), 2–15 (54.22) Helmer Wallqvist (Nico Berndt), 2–16 (55.14) Stig Lindell (Olle Fjellman), 3–16 (57.02) Oliver Wolrath (Elliot Genborg), 3–17 (57.31) Helmer Wallqvist (Ville Gustafsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vänersborg: 2-0-3

Mariestad: 5-0-0

Nästa match:

Vänersborg: Ulricehamns IF/Nittorps IK, borta, 24 oktober

Mariestad: Skövde Hockey Club, hemma, 25 oktober