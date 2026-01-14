Tung seger för Kalmar i toppmatchen mot Björklöven

Kalmar vann med 3–2 mot Björklöven

Kalmars fjärde seger på de senaste fem matcherna

Matt Fonteyne matchvinnare för Kalmar

Det var två topplag som möttes i hockeyallsvenskan på onsdagen. Och det slutade med seger för Kalmar, som besegrade Björklöven borta med 3–2 (0–1, 1–1, 2–0).

Det här betyder dock inga förändringar i tabellen. Björklöven är i fortsatt serieledning och Kalmar på andra plats. I och med Kalmars seger skiljer det nu fyra poäng mellan lagen.

Segern var Kalmars fjärde på de senaste fem matcherna, och sjätte bortasegern i rad.

Björklöven–Kalmar – mål för mål

Gustav Possler gjorde 1–0 till Björklöven efter 16 minuter assisterad av Anton Malmström och Axel Ottosson.

Efter 1.22 i andra perioden slog Jakob Ihs-Wozniak till på pass av Marcus Nilsson och Linus Cronholm och gjorde 2–0. Kalmars Matthew Struthers gjorde 2–1 efter 14.18 framspelad av Liam Hawel och Carl-Johan Lerby.

Redan efter 2.43 i tredje perioden kvitterade laget genom Mathias Wigley på pass av Albin Storm och Carl-Johan Lerby. 14.55 in i tredje perioden nätade Kalmars Matt Fonteyne framspelad av Liam Hawel och avgjorde matchen. Fonteyne fullbordade därmed Kalmars vändning.

Björklöven möter Oskarshamn i nästa match hemma fredag 16 januari 19.00. Kalmar möter samma dag AIK borta.

Björklöven–Kalmar 2–3 (1–0, 1–1, 0–2)

Hockeyallsvenskan

Första perioden: 1–0 (16.46) Gustav Possler (Anton Malmström, Axel Ottosson).

Andra perioden: 2–0 (21.22) Jakob Ihs-Wozniak (Marcus Nilsson, Linus Cronholm), 2–1 (34.18) Matthew Struthers (Liam Hawel, Carl-Johan Lerby).

Tredje perioden: 2–2 (42.43) Mathias Wigley (Albin Storm, Carl-Johan Lerby), 2–3 (54.55) Matt Fonteyne (Liam Hawel).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Björklöven: 2-0-3

Kalmar: 4-1-0

Nästa match:

Björklöven: IK Oskarshamn, hemma, 16 januari 19.00

Kalmar: AIK, borta, 16 januari 19.00