Tung seger för Kalix U18 – vann toppmötet med Brooklyn Tigers HF U18

Kalix U18 segrade – 5–4 efter förlängning

Kalix U18:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Erik Svedlund matchvinnare för Kalix U18

Det var två topplag som möttes i U18 division 1 norra A fortsättning herr på söndagen. Och det slutade med seger för hemmalaget Kalix U18, som besegrade Brooklyn Tigers HF U18 med 5–4 (3–2, 1–0, 0–2, 1–0) efter förlängning i seriefinalen.

Erik Svedlund blev matchhjälte med sitt avgörande 5–4-mål 2.55 in i förlängningen.

Inför matchen hade Kalix U18 åtta raka förluster mot Brooklyn Tigers HF U18.

Segern var Kalix U18:s sjätte på de senaste sju matcherna.

Kalix U18–Brooklyn Tigers HF U18 – mål för mål

Kalix U18 var vassast i första perioden. Laget vann perioden med 3–2.

Efter 43 sekunder i andra perioden nätade John Lundberg framspelad av Erik Svedlund och Tim Brixdal och gjorde 4–2.

14.09 in i tredje perioden nätade Brooklyn Tigers HF U18:s Elias Hedström på pass av Elias Gunnarfeldt och Oskar Asserfelt och reducerade. Elias Gunnarfeldt stod för målet när laget kvitterade till 4–4 med 1.07 kvar att spela efter pass från Elias Engman och Johan Landström.

Stor matchhjälte för Kalix U18 blev Erik Svedlund som 2.55 in i förlängningen satte det avgörande 5–4-målet.

Tim Brixdal gjorde ett mål för Kalix U18 och spelade dessutom fram till två mål.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Brooklyn Tigers HF vunnit.

Kalix U18–Brooklyn Tigers HF U18 5–4 (3–2, 1–0, 0–2, 1–0)

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Part Arena

Första perioden: 0–1 (6.06) Oscar Haara, 1–1 (8.53) Tim Brixdal (Edwin Karlsson), 1–2 (12.53) Ville Henriksson (Ebbe Kjellgren, Elias Engman), 2–2 (14.07) Damians Kjars (Leon Öhlund, Linus Rova Lindvall), 3–2 (17.35) Kirill Tabunov (Linus Rova Lindvall, Tim Brixdal).

Andra perioden: 4–2 (20.43) John Lundberg (Erik Svedlund, Tim Brixdal).

Tredje perioden: 4–3 (54.09) Elias Hedström (Elias Gunnarfeldt, Oskar Asserfelt), 4–4 (58.53) Elias Gunnarfeldt (Elias Engman, Johan Landström).

Förlängning: 5–4 (62.55) Erik Svedlund (John Lundberg, Max Öjercrantz).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalix U18: 5-0-0

Brooklyn Tigers HF U18: 4-1-0