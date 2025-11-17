Tung seger för Huddinge i toppmatchen mot Flemingsberg

Huddinge vann med 2–1 mot Flemingsberg

Huddinges nionde seger på de senaste tio matcherna

Vilgot Wickberg avgjorde för Huddinge

Det var två topplag som möttes i U20 region öst herr på måndagen. Och det slutade med seger för Huddinge, som besegrade Flemingsberg hemma med 2–1 (0–0, 0–0, 2–1).

Därmed har Huddinge vunnit sju matcher i rad i U20 region öst herr.

Enköping nästa för Huddinge

Första perioden blev mållös, likaså andra perioden.

Huddinge startade tredje perioden bäst. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Leo Kjellberg och Vilgot Wickberg. Flemingsberg gjorde 1–2 genom Melvin Kreibom efter 19.37 men kom aldrig närmare.

Det här var Huddinges fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Flemingsbergs tredje uddamålsförlust.

När lagen senast möttes vann Flemingsbergs IK med 3–1.

I nästa match möter Huddinge Enköping borta och Flemingsberg möter Tyresö Hanviken J20 hemma. Båda matcherna spelas lördag 22 november 16.00.

Huddinge–Flemingsberg 2–1 (0–0, 0–0, 2–1)

U20 region öst herr, Björkängshallen

Tredje perioden: 1–0 (46.17) Leo Kjellberg (Daniel Lazienkiewicz), 2–0 (47.25) Vilgot Wickberg (Olle Nyström, Matej Vucic), 2–1 (59.37) Melvin Kreibom (Antonin Vondracek, Erik Diberius).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Huddinge: 5-0-0

Flemingsberg: 3-1-1

Nästa match:

Huddinge: Enköpings SK HK, borta, 22 november

Flemingsberg: Tyresö Hanviken Hockey, hemma, 22 november