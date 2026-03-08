Tung seger för Hammarby IF U18 – i toppmatchen mot Spånga

Hammarby IF U18-seger med 4–2 mot Spånga

Hammarby IF U18:s Love Erkendal tvåmålsskytt

Andra raka segern för Hammarby IF U18

Hammarby IF U18 besegrade Spånga hemma i seriefinalen med 4–2 (1–0, 3–1, 0–1) i U18 division 1 östra A fortsättningsserie på söndagen.

Love Erkendal tvåmålsskytt för Hammarby IF U18

Hammarby IF U18 tog ledningen efter 19.32 genom Adam Östensson på pass av Lucas Mcgregor.

Hammarby IF U18 stod därefter för tre raka mål i andra perioden när laget gick från 1–0 till 4–0 på bara 4.10.

Spånga reducerade dock till 4–1 genom Nils Beskow med 3.34 kvar att spela av perioden.

Efter 19.03 i tredje perioden reducerade Spånga på nytt genom Sixten Classon på pass av Nils Beskow och Morris Herry. 4–2-målet blev matchens sista.

Hammarby IF U18 har tre segrar och två förluster och 24–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Spånga har fyra vinster och en förlust och 32–8 i målskillnad.

Säsongens första möte lagen emellan vann Hammarby med 5–3.

Hammarby IF U18–Spånga 4–2 (1–0, 3–1, 0–1)

U18 division 1 östra A fortsättningsserie, Kärrtorps IP

Första perioden: 1–0 (19.32) Adam Östensson (Lucas Mcgregor).

Andra perioden: 2–0 (28.29) Love Erkendal (Svante Hallbom Dovemark, Noel Bertlin), 3–0 (31.16) Love Erkendal (Svante Hallbom Dovemark, Pontus Elfström), 4–0 (32.39) Pontus Elfström (Sven-Lennon Urbano Hällgren), 4–1 (36.26) Nils Beskow (Sixten Classon, Sigge Boss).

Tredje perioden: 4–2 (59.03) Sixten Classon (Nils Beskow, Morris Herry).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hammarby IF U18: 3-0-2

Spånga: 4-0-1