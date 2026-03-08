Tung seger för Halmstad J18 i toppmatchen mot Mörrums GoIS J18

Halmstad J18 vann med 5–1 mot Mörrums GoIS J18

Halmstad J18:s tionde seger på de senaste tio matcherna

Halmstad J18:s Bror Gullberg tvåmålsskytt

Två topplag möttes i U18 division 1 syd C vår på söndagen. Och det slutade med seger för Halmstad J18, som besegrade Mörrums GoIS J18 hemma med 5–1 (1–0, 2–0, 2–1) i seriefinalen.

Mörrums GoIS J18:s tränare Fredrik Ekeflod tyckte till om matchen:

– Idag kommer vi inte upp till den nivån som krävs. Halmstad vinner rättvist. Tufft att förlora en match i serien efter full tid och ändå missa kvalet. Men grabbarna har gjort en grym säsong!

Julius Roth gjorde avgörande målet

Bror Gullberg gav Halmstad J18 ledningen efter 19 minuters spel.

Efter 15.12 i andra perioden nätade Julius Roth framspelad av Bror Gullberg och Matheo Rix och gjorde 2–0. Tage Jonasson gjorde dessutom 3–0 efter 19.06.

Halmstad J18 gjorde två mål i tredje perioden och gick från 3–0 till 5–0, målen av Hjalmar Rydh och Bror Gullberg. Målen punkterade matchen.

Jonathan Thörn reducerade förvisso men närmare än 5–1 kom inte Mörrums GoIS J18. Halmstad J18 tog därmed en säker seger.

Halmstad J18:s Bror Gullberg stod för två mål och ett assist.

När lagen senast möttes vann Halmstad med 1–0 efter förlängning .

Halmstad J18–Mörrums GoIS J18 5–1 (1–0, 2–0, 2–1)

U18 division 1 syd C vår, Halmstad Arena

Första perioden: 1–0 (19.14) Bror Gullberg.

Andra perioden: 2–0 (35.12) Julius Roth (Bror Gullberg, Matheo Rix), 3–0 (39.06) Tage Jonasson.

Tredje perioden: 4–0 (43.29) Hjalmar Rydh (Zack Bliss, Hjalmar Olsson), 5–0 (53.24) Bror Gullberg (Julius Roth, Matheo Rix), 5–1 (56.44) Jonathan Thörn (Tudor Bolocan).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Halmstad J18: 5-0-0

Mörrums GoIS J18: 4-0-1