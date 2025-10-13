Tung seger för Flemingsberg i toppmatchen mot Huddinge

Flemingsberg segrade – 3–1 mot Huddinge

Flemingsbergs sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Flemingsbergs Axel Ridderström tvåmålsskytt

Det var två topplag som möttes i U20 region öst herr på måndagen. Och det slutade med seger för Flemingsberg, som besegrade Huddinge hemma med 3–1 (1–1, 0–0, 2–0).

Segern var Flemingsbergs sjunde på de senaste åtta matcherna.

Theo Venturi Karlström bakom Flemingsbergs seger

Första perioden var jämn. Flemingsberg inledde bäst och tog ledningen genom Axel Ridderström efter 6.46, men Huddinge kvitterade genom Elliott Boström bara tre minuter senare.

Andra perioden blev mållös. I tredje perioden gjorde Flemingsberg 2–1 efter 10.43 genom Theo Venturi Karlström framspelad av Fenix Friman. Och med bara 52 sekunder kvar satte Axel Ridderström 3–1.

Huddinges nya tabellposition är sjätte plats medan Flemingsberg leder serien. Huddinge var etta i tabellen för 17 dagar sedan, men har tappat sedan dess.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 17 november i Björkängshallen.

I nästa match, lördag 18 oktober möter Flemingsberg Tyresö Hanviken J20 borta i Tyresö Ishall 17.30 medan Huddinge spelar hemma mot Enköping 11.00.

Flemingsberg–Huddinge 3–1 (1–1, 0–0, 2–0)

U20 region öst herr, Visättra Ishall

Första perioden: 1–0 (6.46) Axel Ridderström (Melvin Kreibom, Oskar Bal), 1–1 (9.47) Elliott Boström (Sebastian Wiman).

Tredje perioden: 2–1 (50.43) Theo Venturi Karlström (Fenix Friman), 3–1 (59.08) Axel Ridderström.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Flemingsberg: 4-0-1

Huddinge: 3-0-2

Nästa match:

Flemingsberg: Tyresö Hanviken Hockey, borta, 18 oktober

Huddinge: Enköpings SK HK, hemma, 18 oktober