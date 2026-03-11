Tung seger för Carolina – i toppmatchen mot Pittsburgh

Carolina vann med 5–4 efter straffar

Carolinas åttonde seger på de senaste tio matcherna

Jackson Blake matchvinnare för Carolina

Carolina tog en stark seger på hemmaplan när man vann mot Pittsburgh i NHL på onsdagen med 5–4 (1–1, 0–1, 3–2, 0–0, 1–0) efter straffar. En imponerande seger i toppen av tabellen.

Segern var Carolinas åttonde på de senaste tio matcherna, och sjätte hemmasegern i rad.

St Louis nästa för Carolina

Carolina tog ledningen efter sju minuters spel genom Logan Stankoven efter förarbete av Mike Reilly och Jackson Blake. Pittsburgh kvitterade när Anthony Mantha slog till på pass av Ville Koivunen och Ryan Shea efter 19.04.

Pittsburgh gjorde också 1–2 efter 11.44 i andra perioden när Bryan Rust fick träff framspelad av Jegor Tjinachov och Erik Karlsson.

Carolina gjorde dock tre raka mål i tredje perioden och gick från underläge 1–2 till ledning med 4–2.

Men Pittsburgh stod för en grym upphämtning till 4–4 med två mål på bara 1.33. Noel Acciari gjorde 4–3 efter 17.52 och Bryan Rust fullbordade comebacken till 4–4 efter 19.25.

Carolinas Jackson Blake blev matchvinnare med den avgörande straffen för hemmalaget.

Pittsburghs Bryan Rust stod för tre poäng, varav två mål.

När lagen möttes senast vann Pittsburgh med 5–1.

Pittsburgh möter Vegas borta fredag 13 mars 03.00.

Carolina–Pittsburgh 5–4 (1–1, 0–1, 3–2, 0–0, 1–0)

NHL, Lenovo Center

Första perioden: 1–0 (7.46) Logan Stankoven (Mike Reilly, Jackson Blake), 1–1 (19.04) Anthony Mantha (Ville Koivunen, Ryan Shea).

Andra perioden: 1–2 (31.44) Bryan Rust (Jegor Tjinachov, Erik Karlsson).

Tredje perioden: 2–2 (42.49) Mark Jankowski (William Carrier, Alexander Nikisjin), 3–2 (43.48) Seth Jarvis (Andrej Svetjnikov), 4–2 (51.21) Alexander Nikisjin (Sebastian Aho, Nikolaj Ehlers), 4–3 (57.52) Noel Acciari (Bryan Rust, Jegor Tjinachov), 4–4 (59.25) Bryan Rust (Rickard Rakell, Erik Karlsson).

Straffar: 5–4 (65.00) Jackson Blake.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Carolina: 3-0-2

Pittsburgh: 1-2-2

Nästa match:

Pittsburgh: Vegas Golden Knights, borta, 13 mars 03.00