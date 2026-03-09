Tung seger för Buffalo – vann toppmötet med Tampa Bay

Buffalo segrade – 8–7 mot Tampa Bay

Buffalos sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Josh Doan avgjorde för Buffalo

Buffalo tog en tung seger på hemmaplan mot Tampa Bay i toppmötet mellan ettan och tvåan i NHL på söndagen. Matchen slutade 8–7 (1–0, 3–4, 4–3).

Det här innebär dock inga förändringar i tabellen. Buffalo är i fortsatt serieledning och Tampa Bay på andra plats. I och med Buffalos seger skiljer det nu två poäng mellan lagen.

Det här innebär att Buffalo nu har sju segrar i följd i NHL.

I en tidigare match under dagen vann Tampa Bay på hemmaplan mot Toronto med 5–2.

San Jose nästa för Buffalo

Josh Doan gjorde 1–0 till Buffalo efter 8.26 med assist av Tage Thompson och Bowen Byram.

Tampa Bay förde spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 3–4 och ställningen efter två perioder var 4–4.

I tredje perioden gick Tampa Bay upp i en 7–5-ledning med 10.12 kvar att spela. Men Buffalo vände matchen och vann med 8–7. Det matchvinnande 8–7-målet gjorde Josh Doan med 4.17 kvar att spela av matchen.

Nikita Kutjerov gjorde två mål för Tampa Bay och spelade dessutom fram till två mål, Darren Raddysh hade tre assists och JJ Moser stod för tre poäng, varav ett mål. Tage Thompson hade fyra assists för Buffalo, Rasmus Dahlin gjorde ett mål och totalt tre poäng, Bowen Byram hade tre assists och Jason Zucker gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Buffalo har en stark form med fem segrar och 25–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Tampa Bay har en vinst och fyra förluster och 16–25 i målskillnad.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Tampa Bay tar sig an Columbus hemma samma tid.

Buffalo–Tampa Bay 8–7 (1–0, 3–4, 4–3)

NHL, KeyBank Center

Första perioden: 1–0 (8.26) Josh Doan (Tage Thompson, Bowen Byram).

Andra perioden: 2–0 (22.15) Jason Zucker (Rasmus Dahlin, Tage Thompson), 3–0 (25.10) Alex Tuch (Tage Thompson, Noah Östlund), 3–1 (27.55) Corey Perry (Nikita Kutjerov, Darren Raddysh), 4–1 (31.06) Alex Tuch (Bowen Byram), 4–2 (32.26) Nikita Kutjerov (Darren Raddysh), 4–3 (34.46) Zemgus Girgensons (Yanni Gourde, JJ Moser), 4–4 (37.37) JJ Moser (Conor Geekie).

Tredje perioden: 4–5 (40.59) Nikita Kutjerov (Brandon Hagel, JJ Moser), 4–6 (45.46) Brayden Point, 5–6 (46.12) Sam Carrick (Zach Benson, Michael Kesselring), 5–7 (49.48) Brandon Hagel (Darren Raddysh, Nikita Kutjerov), 6–7 (51.03) Rasmus Dahlin (Tage Thompson, Bowen Byram), 7–7 (54.29) Jason Zucker (Ryan McLeod), 8–7 (55.43) Josh Doan (Jason Zucker, Rasmus Dahlin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Buffalo: 5-0-0

Tampa Bay: 1-0-4

Nästa match: