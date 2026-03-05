BIK Karlskoga tar över serieledningen efter vinst mot VIK Hockey U18

BIK Karlskoga vann med 3–2 efter förlängning

BIK Karlskogas åttonde seger på de senaste nio matcherna

Adam Skoogh gjorde två mål för BIK Karlskoga

BIK Karlskoga är ny serieledare i U18 regional väst fortsättning vår herr efter att ha besegrat VIK Hockey U18 i toppmötet på hemmaplan på torsdagen. Matchen slutade 3–2 (1–0, 0–2, 1–0, 1–0) efter förlängning. Tidigare serieledaren VIK Hockey U18 petas därmed ner som tvåa i tabellen.

Adam Skoogh blev matchhjälte med sitt avgörande 3–2-mål efter bara 25 sekunder i förlängningen.

I lagens senaste möte såg det annorlunda ut, då vann VIK Hockey U18 med hela 7–2.

Det här innebär att BIK Karlskoga nu har åtta segrar i följd i U18 regional väst fortsättning vår herr.

BIK Karlskoga tog ledningen efter nio minuter genom Axel Söderblom på passning från Olle Andersson.

William Arvsäter kvitterade för VIK Hockey U18 tidigt i andra perioden framspelad av Eric Pettersson och Alfred Örnberg. VIK Hockey U18 gjorde också 1–2 efter 16.02 i andra perioden när William Lindberg hittade rätt framspelad av Måns Johannesson.

Efter 51 sekunder i tredje perioden kvitterade BIK Karlskoga till 2–2 genom Adam Skoogh assisterad av Theo Berggren och Olle Andersson.

Stor matchhjälte för BIK Karlskoga 25 sekunder in i förlängningen blev Adam Skoogh med det avgörande 3–2-målet.

BIK Karlskoga har en stark form med fem segrar och 45–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan VIK Hockey U18 har tre vinster och två förluster och 18–9 i målskillnad.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 8 mars. Då möter BIK Karlskoga Valbo J18 i NickBack Arena 12.00. VIK Hockey U18 tar sig an Malung borta 16.00.

BIK Karlskoga–VIK Hockey U18 3–2 (1–0, 0–2, 1–0, 1–0)

U18 regional väst fortsättning vår herr, Nobelhallen

Första perioden: 1–0 (9.33) Axel Söderblom (Olle Andersson).

Andra perioden: 1–1 (22.11) William Arvsäter (Eric Pettersson, Alfred Örnberg), 1–2 (36.02) William Lindberg (Måns Johannesson).

Tredje perioden: 2–2 (40.51) Adam Skoogh (Theo Berggren, Olle Andersson).

Förlängning: 3–2 (60.25) Adam Skoogh (Theo Berggren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

BIK Karlskoga: 5-0-0

VIK Hockey U18: 3-1-1

Nästa match:

BIK Karlskoga: Valbo HC, borta, 8 mars 12.00

VIK Hockey U18: Malungs IF, borta, 8 mars 16.00